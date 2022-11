En Tamaulipas, una maestra trans imparte la materia de inglés a nivel primaria, tras obtener el cambio de identidad desde el 15 de julio de 2022 por un amparo, apoyada con abogados y con el acompañamiento jurídico gratuito de la Asociación México Igualitario.

“La decisión personal de cambiar mi identidad, es porque cuando me presentaba físicamente como mujer, al identificarme con documentos oficiales era Él, y me enfrentaba a ciertas discrepancias, confusión y a veces discriminación”.

Se trata de Roxana Martínez, quién es profesora desde hace 11 años, obtuvo su plaza en el magisterio, y hace 6 años enseña el idioma inglés a estudiantes.

Cambiará el título profesional para iniciar con la maestría

Ahora cuenta con un acta de nacimiento que la identifica, credencial de elector, el paso a seguir; es el cambio de nombre en el título profesional para posteriormente iniciar con los estudios de una maestría, doctorado, incluso un nuevo idioma.

“Al iniciar el nuevo ciclo escolar en la institución educativa donde laboro, fui presentada ante padres de familia y sus alumnos como Roxana, la maestra de inglés, este cambio que yo hice fue porque había una discrepancia en mi forma de como yo me he identificado como mujer, mi documentación era como El, yo llegaba a un lugar así como me ves y cuando me identificaba había cierta confusión en algunas instituciones, tuve la necesidad personal de hacerlo, hay que tener el valor de afrontar y de cambiar”, indicó.

Una vez que salió el fallo del juez y se dio la resolución definitiva, se ordenó a todas las instancias y al Registro Civil que se otorgue la nueva identidad.

“Yo le pedí al juez que se me reconozca como mujer, y que me cambie el nombre y género únicamente, los apellidos materno y paterno, esos no se cambian”, detalló.

Acudió al INE para tramitar credencial

Con el acta de nacimiento, acudió al Instituto Nacional Electoral para tramitar la credencial sin ningún problema.

“En la escuela donde trabajo siempre me identificaban como El, me comuniqué con la directora del plantel, le dije que yo estaba en un proceso para llevar a cabo el cambio de identidad, cuando eso sucedió fui y me presenté con cierto temor, pero tuve el apoyo y justo cuando íbamos a iniciar el ciclo escolar fui presentada como la nueva maestra de inglés”.

Roxana Martínez, recurrió al amparo para poder lograr el cambio de entidad, por lo que todos los trámites desde el mes de julio llevarán el nombre de Roxana, así como cada uno de los documentos escolares.

“Todos los documentos escolares también, ya todo está debidamente ordenado, yo tengo una plaza estatal y estoy en proceso de cambiar mi título para ingresar a la maestría, hicimos una carta compromiso para que en cuanto llegue seguir con estudios, quiero demostrarme a mí misma como persona que con preparación se puede ubicar donde quieras, aquí lo importante es prepararse ya que con educación te puedes posicionar en cualquier ámbito laboral estudiar es la base y como persona te puedes colocar olvidándote de las preferencias sexuales”, citó.

Con información de Telediario