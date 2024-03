‘Maletas de dinero y desvíos del bienestar’: Héctor De Mauleón expone presunto desvió de fondos de programas sociales para campañas de Morena (video)

ANTE PRESIONES DE ALTOS MANDOS PARA REALIZAR ILEGALIDADES, HERNÁNDEZ JIMÉNEZ DECIDE RENUNCIAR

Hernández Jiménez también relata su intento de denunciar estas prácticas ante la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien aparentemente recibió la denuncia, pero luego fue separada del cargo. Ante la falta de respuesta, Hernández Jiménez intentó presentar las pruebas ante Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, quien le pidió que solucionara el asunto con Montes Salas.

“En ese transcurso... él (Montes) llega y me lleva unos documentos y me dice, ‘tiene que firmarlos’, donde él me hacía responsable de muchas cosas, y entonces, pues yo la verdad troné... Como en una última llamada de esperanza, llamó al cargo más alto de Bienestar, que en ese momento era Gabriel García, que ahorita es senador, le digo lo que está sucediendo y me dice, ‘y qué quieres que yo haga’, y le digo, pues eres mi jefe y eres el cargo más alto, ya no puedo ir con nadie más. Me dice, ‘pues si quieres, entrega tu renuncia’. Entonces, pues yo ya entendí todo”.

Ante las amenazas y presiones recibidas, Hernández Jiménez describe cómo finalmente optó por renunciar, sintiéndose desamparada por las autoridades y los líderes del partido.

El periodista expone que en una de sus últimas colaboraciones, Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador, reveló que hay al menos 600 mil fantasmas: “600 mil personas que no existen, y que cobran, sin embargo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 600 mil “personas” a las que se les “pagan” 50 mil millones de pesos “limpios de polvo y paja””.

De Mauleón destaca la gravedad de las acusaciones presentadas por Hernández Jiménez y llama a realizar una investigación exhaustiva sobre los presuntos delitos cometidos. Según el periodista, no se trata simplemente del testimonio de un criminal en busca de beneficios, sino de una militante de Morena que ocupó cargos de alta responsabilidad dentro del partido.