Manifiesta AMLO que no requiere ayuda, tras acusaciones contra la DEA

Ante esta situación reiteró que no aceptará ninguna injerencia y que su administración tiene la capacidad para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada.

“La segunda lección es que en nuestros días que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir ayudarnos, a apoyarnos para enfrenar a la delincuencia organizada”, expresó.

“Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrenar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie”, agregó.

En las últimas semanas el presidente ha señalado a los organismos estadounidenses por injerencia en asuntos nacionales de México.

Por su parte, la Casa Blanca rechazó las recientes acusaciones de espionaje por parte de Andrés Manuel López Obrador.

“No voy a hablar sobre los comentarios del presidente López Obrador”, declaró el almirante John Kirby, vocero del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense.