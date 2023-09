¿Marcelo Ebrard en el Frente Amplio? Marko Cortés lo invita, si ‘pleito’ con Morena es real

“ Marcelo, el aparato del gobierno que usaron contra ti, es el mismo que usan todos los días contra la oposición , aplastando nuestras libertades y vulnerando nuestra democracia. Si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, no te prestes. Súmate al Frente Amplio por México, en este proyecto son bienvenidos y necesarios todas y todos ”, expresó.

“Por un lado, quiere imponer a Claudia Sheinbaum, y por el otro, quiere habilitar a Marcelo Ebrard en el partido de MC. Con acuerdos en lo ‘oscurito’ con sus viejos aliados , buscando dividir a la oposición y mantener el poder tras el poder. El procedimiento simplemente no es creíble ”, sentenció.

“Acá siempre y con todos los que quieran construir en beneficio de México, son y serán bienvenidos, pero Marcelo Ebrard tiene que ser claro y puntual , porque todo parece una completa farsa [...] o lo que veo es que irse a MC es hacerle el trabajo sucio a Morena, no puede ser de otra manera ”, alegó.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés , hizo un llamado hacia el ex canciller Marcelo Ebrard, invitándolo a unirse a las filas del Frente Amplio por México , si su “pleito” con Morena es real y no parte de una estrategia que, asegura, ha sido “un circo” para debilitar a la oposición.

Apenas el día de hoy, luego de que AMLO refrendara su amistad con Ebrard durante la conferencia matutina, el ex canciller señaló que el problema no es con el presidente, a quien considera su amigo, sino, con la cúpula de Morena: “Son ellos quienes nos dividieron. No estamos de acuerdo con el uso de la violencia”, acusó.