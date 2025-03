‘No sé quién se lo contó’: Claudia Sheinbaum confirma que su teléfono y correo electrónico fueron hackeados

En la conferencia matutina denominada “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el hackeo que sufrió uno de sus teléfonos celulares, información que previamente había sido reportada por el periódico estadounidense The New York Times . El ataque cibernético ocurrió tras la entrega de 29 narcotraficantes mexicanos a las autoridades de Estados Unidos.

TNYT PUBLICÓ QUE TELÉFONO DE CLAUDIA SHEINBAUM HABRÍA SIDO HACKEADO TRAS ENTREGA DE 29 CAPOS

El informe del The New York Times, firmado por la periodista Natalie Kitroeff, reveló que el hackeo ocurrió poco después de la entrega de los 29 capos de la droga a Estados Unidos, en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambas naciones relacionadas con el incremento de aranceles comerciales. Según el medio, la intervención del dispositivo presidencial fue corroborada por fuentes cercanas al caso.

En respuesta a la publicación, Sheinbaum Pardo reconoció que la información era verídica, aunque expresó su desconocimiento sobre cómo llegó a oídos de la redacción extranjera. Además, aclaró que la afectación solo involucró su teléfono de campaña y una cuenta de correo electrónico alterna a la oficial del gobierno mexicano.

Sheinbaum informó que Apple alertó a la Agencia de Transformación Digital sobre la vulneración, lo que permitió una rápida detección y respuesta ante el ataque. “Si hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico, no sé quién se lo contó. Apple llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital, quienes adecuadamente se dieron cuenta del ataque, tomaron cartas en el asunto y lo revisaron”, declaró la mandataria.

SHEINBAUM REVELA CUÁL TELÉFONO FUE HACKEADO

En su intervención, la presidenta relató que el dispositivo hackeado le fue entregado como obsequio por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, durante el Movimiento de las Adelitas en 2008. En ese entonces, Sheinbaum Pardo trabajaba en la UNAM y utilizaba un teléfono de recarga, lo que limitaba su comunicación.

“Yo trabajaba en la UNAM y compraba crédito para mi teléfono, pero se me acababa y ya no me podían llamar. Layda me dijo: ‘Te voy a regalar este teléfono y yo lo voy a pagar para que no tengas ese problema’”, recordó.

El número fue utilizado durante varios años, incluso mientras Sheinbaum ocupaba la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y sirvió como un canal de comunicación con la ciudadanía. Pese a no utilizarlo de manera personal en la actualidad, decidió conservarlo como parte de su historia política.

Por su parte, la cuenta de correo que también fue violada se trata de su primera cuenta Yahoo, que ya no utilizaba.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del hackeo; sin embargo, la Presidenta señaló que actualmente su cuenta de correo y de celular para como mandataria son otros y cuentan con un fuerte sistema de seguridad.