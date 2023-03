Marchan en defensa de soldados encarcelados por muerte de jóvenes en Nuevo Laredo

López puntualizó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere que actúen y que protejan a la gente que no les dé armas; además que, como lo ha mencionado el Ejecutivo Federal , los soldados son del pueblo.

“Tu eres el comandante supremo de las fuerzas armadas, deberías de velar por los intereses del pueblo, del Ejército mexicano, y no lo estas haciendo. No puedes decir que esto se llama objeción de conciencia. Escúchelo, los preparas para la guerra pero los cruzas de brazos. Primero que te den un balazo y luego hablamos. No señores, yo estando en el campo de batalla, no puedes esperar a que te den un balazo, porque ahí te llamabas. [...] No puede ser posible que los trates de era forma”, manifestó para medios como El Universal.

Al grito de justicia, junto a consignas de “¡Libertad!”, “militar, amigo el pueblo está contigo”, “exigimos respeto para los militares y marinos”, “que se defiendan a militares, no a criminales”, son algunas de las consignas que gritan los manifestantes.

El subteniente retirado expresó que “no somos objeto de persecución, no vamos a dejar que personas se cuelen para tomar esta batuta (el Ejército Mexicano) [...] estamos defendiendo los ideales del pueblo de México, los ideales del Ejército Mexicano [...] Soy pueblo, señores, aunque haya estado vestido de verde y lo porté con mucha honra, con prestigio, con lealtad”, para Animal Político.