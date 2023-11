Marchan familias de víctimas de meningitis en Durango, exigen justicia; solo hay 4 detenidos

En abril pasado, 10 personas permanecían detenidas como presuntas responsables de esta emergencia de salud: siete dueños y/o administradores de los nosocomios, un anestesiólogo, el ex director estatal de la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios y una verificadora de la misma institución; no obstante, actualmente solo quedan cuatro de ellos en arresto .

En esta última situación se encuentra Alejandra Quirarte, quien dio a luz en septiembre de 2022 en el hospital Del Parque; duró mes y medio con dolores de cabeza fuertes sin saber por qué, hasta que vio en las noticias el tema de la meningitis. Yo tengo eso, dijo, y así fue. Antes del 10 de ese mes ella ya era parte de las estadísticas.

Recordó que lo más difícil fue separarse de su bebé para poder ser tratada en el hospital general 450; también fue preocupante para ella enterarse de la muerte de otra mujer que padecía el mismo mal.

Explicó que su proceso jurídico está en curso y que sigue teniendo dolores de cabeza, sobre todo cuando hay ruidos fuertes o luces intensas; hay días en que no puede levantarse, detalló, por lo que debe tomar el medicamento que le recetaron los especialistas.

América Natalie Nevárez Lares es otra sobreviviente. Dio a luz en julio del año pasado en el sanatorio Dickava; el hongo que causa la meningitis se quedó en su columna, lo que ocasionó que las piernas le dejaran de responder y un tiempo tuviera que estar en silla de ruedas.

En noviembre, cuando los doctores se dieron cuenta de su situación, la operaron y al parecer todo había sido un éxito; días después pudo ponerse de pie y cargar a su bebé, pero persistían los dolores de cabeza.

En enero regresaron los problemas de movilidad y en abril le dijeron que todavía había residuos del hongo en su columna, por lo que volvió al quirófano. Fue en mayo cuando por fin tuvo mejoría; no obstante, en ocasiones tiene dolores de cabeza y en las extremidades, por lo que aún está medicada.

Nevárez ya obtuvo la reparación del daño, pero sabe que existen muchas mujeres más que todavía no lo obtienen, por lo que afirmó que siempre estará apoyándolas, pues sabe lo que han sufrido.

Antonio Díaz Robles, esposo de Armida Monárrez –la primera paciente que falleció por meningitis, el primero de noviembre de 2022, a los 31 años–, se quedó a cargo de sus cuatro hijas: una bebé que ya tiene un año, tres meses, y tres niñas de siete, 13 y 14 años. “Me ha ido de la chingada, a veces no veo la puerta, no veo que haya justicia”, aseguró.

Sostuvo que tiene conocimiento de que liberaron a los dueños de tres de los nosocomios involucrados.

“Hablé con David Payán (titular del área de atención a familiares y personas con meningitis de la Secretaría de Salud estatal) para reclamar por qué dejaron salir a estas personas y me dijo que al parecer ya habían reparado los daños, que solo faltaban los casos de Del Parque”, expuso.

Díaz Robles evidenció que las autoridades estatales no han cumplido con las becas que ofrecieron para los 81 huérfanos.

Con información de La Jornada