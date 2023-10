Karla Anaya murió tras una rinoplastia en Polanco, ¿quién es responsable?

“MERECEMOS SABER QUÉ PASÓ”

Karla volvió a casa para el postoperatorio, pero comenzó a sentir malestar.

“Comenzó con vómitos y tomó los medicamentos que le recetaron, pero la situación empeoró al grado de que se encontraba delirante, me empieza (Karla) a confundir la realidad”, dijo su hermana Jessica a Hechos AM.

“Te vamos a hacer justicia, Maye”, expresó su hermana Katherine Anaya Amador. En la cuenta de TikTok - @kathanaya- se publicó un video en el que se resume un poco qué pasó con Karla.

“Mi hermana se nos fue. Estoy destrozada. Fue una negligencia médica, que no sabemos de dónde vino”.

“De empezar con una cirugía de nariz y terminar hasta la muerte (...) Merece justicia. Merecemos saber qué pasó”, señaló.

Según la hermana de la víctima, “diez días después, los cultivos no arrojaron posible bacteria, se dijo que no había resultado... negativo, negativo, negativo y no sabemos si se le dio el tratamiento correcto. No sabemos si la bacteria provino de la clínica. No sabemos realmente nada”.

“Nosotros creemos que nunca tuvo meningitis porque la bacteria siempre dio negativo, que tuvo una hipertensión endocraneal y que no se la diagnosticaron. Yo no soy doctor, ojalá y me equivoque porque eso sería una negligencia médica muy fuerte”, opinó Jessica Anaya.