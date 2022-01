Marchan por muerte de tres mujeres en Tabasco

VILLAHERMOSA, TAB.- Ante el asesinato de tres mujeres en distintas partes del estado de Tabasco, colectivos feministas marcharon por las calles de la ciudad de Villahermosa exigiendo a las autoridades castigo para los responsables.

Las mujeres caminaron del monumento a los niños héroes hasta la Fiscalía General del Estado, con pancartas donde condenaban estos crímenes y pedían justicia para sus familiares.

“Tabasco será, todo feminista”; “Mujer escucha esta es tu lucha”; “No estamos todas” son algunas de las leyendas que fueron colocadas en las cartulinas y mantas que mostraron las integrantes de este colectivo feminista.

En las escalinatas de la FGE, dieron lectura a los nombres de las 376 mujeres que han sido asesinadas en los últimos años en el estado. “Pedimos a las autoridades menos moños y más presencia; menos moños y más justicia. No queremos discursos, no queremos poses, no queremos mentiras lo que queremos son acciones contundentes”, consignaron las féminas enojadas por el asesinato de 3 mujeres.

En las últimas 24 horas, esta entidad se ha puesto de luto debido a que en tres municipios: Balancán, Huimanguillo y Centro tres mujeres fueron asesinadas, en dos de estos casos se sospecha que fueron sus ex parejas la que le quitaron la vida; en tanto que en otra más hay indicios que fue violada.