Mariana Rodríguez cuenta la conmovedora historia de la adopción de Lalo, un niño con cáncer... y hace llorar al Internet (video)

“Me acuerdo mucho que me corté el pelo con él, porque una enfermera le dijo cuando estaba comiendo: ‘¡Cuidado Eduardo!, se te está cayendo todo el pelo en tu comida’. O sea él no estaba tirando el pelo, se le estaba cayendo por las quimios, entonces yo decidí con esos comentarios cortarme el pelo con él, y pues es mi niño. Estoy muy contenta”, dijo llorando.

Mariana, señaló “aunque no parezca, estoy muy contenta”, pues debido a las lágrimas era posible que los seguidores creyeran que estaba triste. “Estoy muy feliz de que va a vivir en familia, y es lo que se merece”.

Aseguró que ha estado muy emotiva en los últimos días por la noticia, pues está muy agradecida del cambio que ha tenido el niño y que ahora tendrá una familia, la cual se comprometió a llevarlo a la playa el próximo mayo; será la primera vez que Lalo vea el mar.

Uno de los primeros en reaccionar fue Samuel García, el gobernador de Nuevo León, quien manifestó la admiración por el trabajo de su esposa.

“No tengo palabras para decirte todo el orgullo y admiración que siento por ti. Tu perseverancia, valentía, pero sobre todo tu amor sigue cambiando la vida de las niñas y los niños de Capullos y de Eduardo”, escribió el mandatario local al compartir una serie de fotos del momento en que Mariana se cortó el cabello.

“Recuerdo la primera vez que me hablaste de él, me dijiste que era un niño que te cautivo por su sonrisa, su energía y sus ganas de vivir. Y como olvidar cuando una noche decidiste cortarte el pelo para demostrarle que no estaba solo”, agregó.