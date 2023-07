‘Me he convertido en el destructor de mundos’: El momento en que Oppenheimer detonó la primera bomba atómica

A la edad de nueve años, estaba leyendo filosofía en griego y latín, y estaba obsesionado con la mineralogía: deambulaba por Central Park y escribía cartas al Club Mineralógico de Nueva York sobre lo que encontraba. Sus letras eran tan competentes que el Club lo confundió con un adulto y lo invitó a hacer una presentación. Esta naturaleza intelectual contribuyó a un grado de soledad en el joven Oppenheimer, escriben Bird y Sherwin. “Por lo general, estaba preocupado por lo que estaba haciendo o pensando”, recordó un amigo. No estaba interesado en ajustarse a las expectativas de género: no le interesaban los deportes ni los “caídas y baches de su grupo de edad”, como dijo su primo; “A menudo se burlaban de él y lo ridiculizaban por no ser como los demás”. Pero sus padres estaban convencidos de su genialidad.

Cartas posteriores recopiladas por Smith y Weiner revelan que los problemas continuaron durante sus estudios de posgrado en Cambridge, Inglaterra. Su tutor insistió en el trabajo de laboratorio aplicado, una de las debilidades de Oppenheimer. “Lo estoy pasando bastante mal”, escribió en 1925. “El trabajo de laboratorio es terriblemente aburrido, y soy tan malo que es imposible sentir que estoy aprendiendo algo”. Más tarde ese año, la intensidad de Oppenheimer lo llevó cerca del desastre cuando deliberadamente dejó una manzana, envenenada con productos químicos de laboratorio, en el escritorio de su tutor. Sus amigos luego especularonpodría haber sido impulsado por la envidia y los sentimientos de insuficiencia. El tutor no se comió la manzana, pero la plaza de Oppenheimer en Cambridge estaba amenazada y se la quedó sólo con la condición de que viera a un psiquiatra. El psiquiatra le diagnosticó psicosis, pero luego lo descartó, diciendo que el tratamiento no serviría de nada.

Al recordar ese período, Oppenheimer informaría más tarde que contempló seriamente el suicidio durante las vacaciones de Navidad. Al año siguiente, durante una visita a París, su amigo cercano Francis Fergusson le dijo que le había propuesto matrimonio a su novia. Oppenheimer respondió intentando estrangularlo: “Me saltó por detrás con una correa del maletero”, recordó Fergusson, “y me la enrolló alrededor del cuello... Logré apartarme y cayó al suelo llorando”.

Parece que donde la psiquiatría falló a Oppenheimer, la literatura vino al rescate. Según Bird y Sherwin, leyó A La Recherché du Temps Perdu de Marcel Proust durante unas vacaciones de senderismo en Córcega, y encontró en él algún reflejo de su propio estado mental que lo tranquilizó y abrió una ventana a un modo de ser más compasivo. Aprendió de memoria un pasaje del libro sobre la “indiferencia a los sufrimientos que uno causa”, siendo “la forma terrible y permanente de la crueldad”. La cuestión de la actitud hacia el sufrimiento seguiría siendo un interés permanente, guiando el interés de Oppenheimer por los textos espirituales y filosóficos a lo largo de su vida y, finalmente, desempeñando un papel importante en la obra que definiría su reputación.

Al regresar a los EE. UU., Oppenheimer pasó unos meses en Harvard antes de mudarse para seguir su carrera de física en California. El tono de sus cartas de este período refleja una mentalidad más firme y generosa. Le escribió a su hermano menor sobre el romance y su interés continuo en las artes.

En la Universidad de California en Berkeley, trabajó en estrecha colaboración con experimentadores, interpretando sus resultados sobre los rayos cósmicos y la desintegración nuclear. Más tarde describió haber encontradoél mismo “el único que entendió de qué se trataba todo esto”. El departamento que finalmente creó surgió, dijo, de la necesidad de comunicar sobre la teoría que amaba: “Explicar primero a la facultad, al personal y a los colegas y luego a cualquiera que quisiera escuchar... lo que se había aprendido, cuáles eran los problemas sin resolver”. eran.” Al principio se describió a sí mismo como un maestro “difícil”, pero fue a través de este papel que Oppenheimer perfeccionó el carisma y la presencia social que lo llevarían durante su tiempo en el Proyecto Y. Citado por Smith y Weiner, un colega recordó cómo sus alumnos “emulaban lo mejor que pudieron. Copiaron sus gestos, sus manierismos, sus entonaciones. Realmente influyó en sus vidas”.

A principios de la década de 1930, mientras fortalecía su carrera académica, Oppenheimer continuó su segundo trabajo en las humanidades. Fue durante este período que descubrió las escrituras hindúes, aprendiendo sánscrito para leer el Bhagavad Gita sin traducir , el texto del que más tarde extrajo la famosa cita “Ahora me he convertido en la muerte”. Parece que su interés no era solo intelectual, sino que representaba una continuación de la biblioterapia autoprescrita que había comenzado con Proust cuando tenía 20 años. El Bhagavad Gita, una historia centrada en la guerra entre dos brazos de una familia aristocrática, le dio a Oppenheimer una base filosófica.eso era directamente aplicable a la ambigüedad moral que enfrentó en el Proyecto Y. Enfatizó las ideas de deber, destino y desapego del resultado, enfatizando que el miedo a las consecuencias no puede usarse como justificación para la inacción. En una carta a su hermano de 1932 , Oppenheimer hace referencia específica al Gita y luego menciona la guerra como una circunstancia que podría ofrecer la oportunidad de poner en práctica tal filosofía:

“Creo que a través de la disciplina... podemos alcanzar la serenidad... Creo que a través de la disciplina aprendemos a preservar lo que es esencial para nuestra felicidad en circunstancias cada vez más adversas... Por eso pienso que todas las cosas que evocan la disciplina: el estudio, y nuestros deberes para con los hombres y para con la comunidad, la guerra... deben ser recibidos por nosotros con profunda gratitud, porque solo a través de ellos podemos alcanzar el más mínimo desapego, y solo así podemos conocer la paz”.

A mediados de la década de 1930, Oppenheimer también conoció a Jean Tatlock, un psiquiatra y médico del que se enamoró. Según el relato de Bird y Sherwin, la complejidad de carácter de Tatlock igualaba a la de Oppenheimer. Fue muy leída e impulsada por una conciencia social. Un amigo de la infancia la describió como “tocada de grandeza”. Oppenheimer le propuso matrimonio a Tatlock más de una vez, pero ella lo rechazó. A ella se le atribuye haberlo introducido en la política radical y en la poesía de John Donne. La pareja continuó viéndose ocasionalmente después de que Oppenheimer se casara con la bióloga Katherine “Kitty” Harrison en 1940. Kitty se uniría a Oppenheimer en el Proyecto Y, donde trabajó como flebotomista, investigando los peligros de la radiación.

También había aportado importantes resultados científicos en varios campos, desde los rayos cósmicos hasta la teoría atómica, desde los agujeros negros hasta la mecánica cuántica.

El hombre adecuado en el momento adecuado. Groves se reunió con él en octubre de 1942 y le dio el trabajo. Así comenzaba la historia del personaje que, gobernando la fabricación de la primera bomba atómica, condicionó la historia.

Los Álamos, fue el lugar escondido en el corazón de Nuevo México elegido por el propio Oppenheimer donde se concentró la mayor cantidad de cerebros ilustres jamás reunidos de los Estados Unidos, algunos de los cuales huyeron de Europa.

Incluido el premio Nobel Enrico Fermi. En un régimen de extremo secretismo resolvieron los problemas planteados por el proyecto bautizado como Proyecto Manhattan, con la rapidez y la ansiedad de ser los primeros. El 16 de julio de 1945, a las 5.30 de la mañana, en el cielo de un paraje desértico, llamado Trinity por el propio Oppenheimer, se levantó el hongo negro generado por la explosión de la primera bomba atómica.

Ese momento cambiará el pensamiento de Oppenheimer, su vida y su mirada de ojos azules, siempre reservada y abstracta. Graduado de Harvard que vivía en una familia adinerada, su cultura se extendía mucho más allá de la ciencia. Leyó a Homero y Platón en el idioma original, entre otros idiomas conocía el sánscrito y cuadros de Van Gogh y Renoir colgaban de las paredes de su casa.

El encuentro en 1936 con Jean Tatlock marcó su futuro. Activa en el Partido Comunista, ella le presentó a sus amigos de izquierda. La morena alta de ojos grises era una combinación de belleza e inteligencia que el científico encontraba irresistible. Pero la relación estaba atormentada. A menudo víctima de episodios de depresión, desaparecía durante días y semanas torturando a Robert, diciéndole con quién había estado. A pesar de esto, estuvieron dos veces cerca del matrimonio. Hasta que se suicidó.

Mientras tanto, Oppenheimer conoció a Katherine (Kitty) Puening en una recepción. “Cuando ella lo vio, lo miró, luego se dirigió hacia él y nunca más lo abandonó” y se convirtió en su cuarto esposo. El matrimonio tuvo dos hijos, Peter y Toni. Kitty, por desgracia, amaba el alcohol, la vida familiar era un infierno, las relaciones con los niños cada vez más difíciles y Toni se suicidó.

Después de la prueba Trinity, el primer uso de la bomba atómica el 6 de agosto de 1945 destruyó Hiroshima y tres días después Nagasaki. El doble drama puso en crisis a Oppenheimer. Se opuso al proyecto de Edward Teller, quien en Los Álamos estaba estudiando un dispositivo aún más aterrador, la bomba de hidrógeno termonuclear, recordándole que “los físicos ya conocían el pecado”.

Ya había entrado en la escena mundial, asumiendo cada vez más un papel político que le importaba especialmente, con su entrada en la Comisión para el Control de la Energía Nuclear creada por el presidente Harry Truman.

Aquí apoyó una verificación mutua de las armas nucleares desarrolladas mientras tanto también por la Unión Soviética, que fue rechazada por todos.

Esto fue suficiente para encontrar motivos para una acusación por parte de la misma comisión de la que se había convertido en presidente. Teller era su principal enemigo. En el Congreso, el senador Joseph McCarthy vio comunistas por todas partes y acusó al científico de pasar información a los soviéticos. Los juicios de espionaje del físico Klaus Fuchs y los Rosenberg fueron famosos en esos años.

Después de una carta de acusaciones entregada a J. Edgar Hoover, director del FBI, el comité de seguridad de la Comisión de Energía Atómica montó un juicio real para retirar la autorización de seguridad de Oppenheimer.

Esto sucedió el 17 de mayo de 1954, a pesar de la defensa de ilustres testigos como Enrico Fermi. Y el científico elogiado por defender a Estados Unidos con el Proyecto Manhattan ahora se estaba volviendo antiestadounidense y desconfiado.

En entrevistas realizadas en la década de 1960 , Oppenheimer agregó una capa de seriedad a su reacción, afirmando que, en los momentos posteriores a la detonación, una línea de la escritura hindú, el Bhagavad Gita, había venido a su mente: “Ahora me he convertido en la Muerte”. , el destructor de mundos”.

En 1963, el gobierno de los EE. UU. le otorgó el Premio Enrico Fermi como un gesto de rehabilitación política, pero no fue hasta 2022, 55 años después de su muerte, que el gobierno de los EE. UU. anuló su decisión de 1954 de despojarlo de su acreditación y afirmó la decisión de Oppenheimer.

A lo largo de las últimas décadas de su vida, Oppenheimer mantuvo expresiones paralelas de orgullo por el logro técnico de la bomba y de culpa por sus efectos. Una nota de resignación también entró en su comentario, con él diciendo más de una vez que la bomba simplemente había sido inevitable . Pasó los últimos 20 años de su vida como director del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, trabajando junto a Einstein y otros físicos.

Sin embargo, conservó la confianza de sus colegas en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que había dirigido durante muchos años. Aquí había abierto las puertas a figuras como el poeta TS Eliot y el lógico-matemático Kurt Gödel. Solo John Kennedy rehabilitó a Oppenheimer en 1963, poco antes de que lo mataran en Dallas, y le entregó el premio Fermi de física. Cuatro años después, un cáncer de garganta lo mató con solo 63 años. Sin embargo, el mito de un personaje superado solo por Albert Einstein permaneció.