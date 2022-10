‘Me sentía mal’, así mintió mujer a su novio... andaba en un palenque

Una mujer fue exhibida en la plataforma TikTok en el momento exacto en que mentía a su novio diciéndole que se sentía mal cuando en realidad estaba en un palenque.

La joven originaria de Guadalajara platicaba con su pareja en WhatsApp pero no sé imaginó que sería grabada por un asistente del baile que estaba sentado en la fila de atrás.

El vídeo que se viralizó en TikTok, musicalizado con una canción llamada “El Rescate”, exhibe a la mujer mintiéndole a su novio para no estar con él mientras ella se divertía en un palenque.

De hecho, llamó la atención que la chica tenía registrada a su pareja como “inútil”, recordando las canciones de la cantante de regional mexicano Paquita la del Barrio.

“Por qué no contestas”, le cuestionó el hombre a su novia denotando preocupación.

Fue en entonces que la mujer recurrió a otra más mentira más grande. Y es que se disculpó con su pareja porque no se sentía bien debido a complicaciones de salud.

“Llegué y me sentía mal.... Perdón, se me bajó la presión me vine como a las 5”, se puede leer en el chat de WhatsApp.

