‘Me tenían detenido’, dijo en un audio ‘El Mijis’ antes de desaparecer

Luego de once días desaparecido, aun no se tienen noticias del paradero del ex legislador Pedro César Carrizales, alias “El Mijis”.

De acuerdo a información compartido por la periodista Azucena Uresti de Milenio, en un audio al que tuvo acceso, el legislador le habría dicho a su pareja que había sido detenido pero que ya había sido liberado y se dirigía a su casa:

“Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo”.