‘Me veo tranquila y trabajando’: Emma Coronel da sus primeras declaraciones tras salir de la cárcel

Después de haber cumplido su condena en Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha concedido su segunda entrevista a casi un mes de haber recuperado su libertad. La ex reina de belleza y modelo habló sobre su agradecimiento por estar viva y tener salud durante una charla con Carla Medrano, una locutora hondureña conocida por su trabajo en Texas, EE. UU.

La entrevista, que duró más de 53 minutos, permitió que Coronel Aispuro compartiera sus sentimientos después de haber salido de una casa de transición en Long Beach, donde cumplió el final de su condena.

TE PUEDE INTERESAR: Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’ reaparece en público festejando El Grito, a dos días de ser liberada en EU

EMMA AGRADECE ESTAR VIVA Y TENER A SU FAMILIA

Emma Coronel expresó su agradecimiento por la vida, su familia y sus hijas, a quienes describió como “las hijas más bellas del mundo”. Mencionó que encuentra paz en su hogar, disfrutando de momentos como ver películas y hablar con sus hijas.

“Agradezco que tengo vida, que tengo una familia hermosa que me quiere y me apoya muchísimo, tengo las hijas más bellas del mundo, tengo vida, tengo salud y pues nada. Yo me relajo en mi casa viendo películas, hablando con mis hijas”, dijo durante la entrevista.