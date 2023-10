Menor lleva arma de fuego a secundaria; amenaza con utilizarla contra profesores y estudiantes en Cuernavaca

Un estudiante de secundaria en Cuernavaca, Morelos, causó pánico en su escuela después de llevar un arma de fuego y amenazar con usarla contra profesores y estudiantes. Los hechos ocurrieron la semana pasada en la Secundaria Técnica número 18, ubicada en el poblado de Chapultepec.

La situación se volvió tensa cuando una profesora alertó a los directivos sobre el incidente. Estos revisaron las mochilas de los estudiantes y encontraron el arma en la mochila del estudiante en cuestión. Inmediatamente, aislaron al estudiante en la dirección y contactaron a sus padres, quienes lo retiraron del plantel. Los directivos no levantaron un acta ni presentaron una denuncia a las autoridades correspondientes.

PADRES DE FAMILIA ACUSAN A LA SECUNDARIA DE NO TOMAR MEDIDAS NECESARIAS

El origen del arma de fuego no fue explicado por los padres del estudiante, quienes únicamente se comprometieron a llevar a su hijo a recibir atención psicológica. Los padres de familia del alumnado expresaron su preocupación por la falta de acción de los directivos de la escuela, exigiendo respuestas y acciones adecuadas para garantizar la seguridad de sus hijos.

A pesar de la gravedad del incidente, las clases continuaron de manera normal durante al menos dos días hábiles después del suceso, lo que causó inquietud entre los padres. La noticia comenzó a circular en redes sociales, y finalmente, los directivos decidieron suspender clases y llevar a cabo una asamblea de padres de familia para explicar lo ocurrido.

DIRECTIVOS NO DENUNCIAN ANTE FISCALÍA DE MORELOS

Durante la asamblea, los directivos no pudieron proporcionar una explicación adecuada sobre por qué no se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Morelos por los hechos. Algunos padres de familia sugirieron que el estudiante podría estar relacionado con los directivos o algún profesor de la escuela. Al estar insatisfechos con las explicaciones dadas, los padres exigieron la renuncia de los directivos que no aplicaron protocolos de seguridad y pusieron en riesgo la seguridad de sus hijos.