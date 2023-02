México busca extraditar a miss venezolana por trata de personas, ella acusa a poderoso empresario mexicano

Según el relato plasmado en el escrito de la Fiscalía española , al que tuvo acceso la agencia Europa Press, Vásquez Álvarez, “presuntamente, concertada con otras personas que no aparecen identificadas, en agosto de 2021, usando el engaño, hizo una oferta de trabajo como azafatas a dos personas, cuando lo que realmente pretendía era obligarlas a ejercer la prostitución en su beneficio”.

España/México.- La Audiencia Nacional (AN) de España celebra este lunes la posibilidad de extraditar a México a la modelo venezolana Yorbriele Ninoska Vásquez Álvarez , acusada de captar jóvenes bajo la promesa de trabajar como azafatas para obligarlas a prostituirse en el estado de Quintana Roo .

A ello añade “la evidencia” de que Vásquez Álvarez no estaba “en el lugar y fecha de los hechos imputados” , a juzgar por una serie de vuelos internacionales, alguno con escala en Madrid.

No obstante, indica que, “sin perjuicio de lo anterior, por la reclamada se han aportado documentos que dan verosimilitud a su alegato relativo a que la reclamación está instigada por su expareja, el cual la ha amenazado con vengarse por haber roto su relación”.

En consecuencia, aunque se dan los demás requisitos legales para su extradición (como la doble incriminación), el Ministerio Público aboga por no entregarla a las autoridades mexicanas.

Con todo, la Fiscalía expone que, “si bien, en principio, no cabe oponer a la solicitud de entrega circunstancias relativas al fondo del asunto, existe una excepción fundada en la manifiesta imposibilidad de comisión de los hechos por circunstancias objetivas”.

Según esta versión, el empresario “no lo aceptó y, a partir de ahí, empezaron las amenazas, que se tradujeron cuando, el 26 de mayo de 2022, le mandó un mensaje” con la foto de la orden de detención con el membrete de la Fiscalía General de Justicia de México.

El letrado leyó algunos de los mensajes que el empresario habría escrito a la reclamada por México: “Yo me escondería debajo de las piedras, nos vemos en la cárcel, búscate al mejor abogado de México, esta vez no estoy jugando. Te está buscando Interpol, vete a Venezuela, no salgas nunca más de ahí. Si te encuentro, te quedas 25 años en la cárcel”.

Con información de EP