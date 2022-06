México ya está en la quinta ola de COVID, afirma la UNAM; por estas razones

En días recientes México reportó una significativa cantidad de nuevos contagios de COVID-19, incluso volvieron los informes técnicos diarios de la Secretaría de Salud que habían sido eliminados hace semanas, con la finalidad de mantener a la población informada sobre la creciente ola de contagios. La Universidad Nacional Autónoma de México considera que el país ya está en su quinta ola.

A través de un artículo publicado en Gaceta UNAM, la institución subraya que, tal como explican los informes de la dependencia gubernamental de salud, los casos activos se han disparado en la más reciente semana, principalmente en entidades como Baja California Sur, Sinaloa y Ciudad de México.

A través de las voces de expertos en salud, la institución repasa cómo fue que el país llegó a un repunte de casos, siendo que en algún punto mantuvo cifras de una o dos muertes por día y registros mínimos de contagios para abril.

¿Qué se hizo mal en México como para tener un repunte de casos COVID?

La UNAM dice que, en realidad, no es que se haya tomado mal alguna medida, más bien, el repunte de casos tiene que ver directamente con la llegada de las nuevas subvariantes de ómicron al país, esto de acuerdo con Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la institución.

Según el especialista, las variantes de COVID son las que han impulsado a las nuevas olas, y en este caso, las subvariantes BA12-1 y la BA4BA5 de ómicron han burlado la inmunidad de anteriores variantes y con esto han generado nuevos contagios.

Para Macías, la vacunación juega un papel muy importante, ya que la rápida propagación tiene como destinatarias a las personas que aún no se han inoculado, ya que no tienen algún indicio de inmunidad y además están expuestas a que la enfermedad se agrave.

También advierte que el COVID se ha propagado en personas con bastante movilidad y que han estado en espacios públicos sin cubrebocas. Recuerda que lo que puede ayudar para mitigar los contagios de COVID es el distanciamiento.

Sí, ya estamos en la quinta ola de COVID, ¿Qué se puede hacer ahora?

La investigadora del Instituto de Biotecnología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de El Colegio Nacional, Susana López Charretón, asegura que la vacunación es importante, esto debido a que en la cuarta ola de contagios no se elevaron los índices de mortalidad como en olas anteriores gracias a que ya había un importante sector de la población con el biológico puesto.

“Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte. Que tengamos un uno por ciento de ocupación hospitalaria no quiere decir que no nos vaya a tocar. No nos debemos de confiar, es importante mantener el cuidado, y si lo hacemos durante este tiempo y el que ya se nos viene a partir de octubre de influenza, tendríamos muchísimo menos problemas de salud”, dijo la especialista.

