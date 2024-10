‘A ver si se animan a pedir perdón’... Sheinbaum muestra disculpas públicas de otros países para dar ‘lección’ a España

Sheinbaum dijo que lo difundió a propósito de que este sábado es 12 de octubre, día que antes España conmemoraba el Día de la Raza , aunque las razas no existen, y ahora le llama el Día de la Hispanidad .

“Antes le llamaban el Día de la Raza que no tiene nada que ver con razas porque las razas no existen en los seres humanos, somos una sola especie y no hay razas, demostrado biológicamente, ahora le llaman el día de la Hispanidad”, explicó.

La presidenta dijo que pasaría el video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo para ver si así España hace lo propio.

“Vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública, España a los pueblos originarios de México”, mencionó.

En el video se explicó que “en 2020 el rey Felipe de Bélgica reconoció su profundo pesar por la violencia y crueldad ejercida en el Congo; ese mismo año el rey Carlos III del Reino Unido pidió perdón por el asesinato de 11 mil personas durante la rebelión de los Mao Mao en Kenia”.

“Y este año Portugal aceptó su responsabilidad en la esclavitud durante la época colonial además el Vaticano ha repudiado su paso colonial y los abusos animes y niños en escuelas católicas de Canadá Argentina Australia Estados Unidos Chile Noruega Nueva Zelanda y El Salvador”, se escuchaba en voz en off en el video.

Sheinbaum mantiene su postura sobre las disculpas a España, iniciadas hace años por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando envió una carta a Felipe VI el 1 de marzo de 2019 para que pidiera perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos por los españoles en la conquista, misma que no fue respondida.

Sheinbaum excluyó a Felipe VI de su investidura por la falta de respuesta dicha carta.