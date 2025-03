Aconseja Samuel García a asistentes del IncMty 2025 a aprovechar la ‘era Trump’

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, instó a los jóvenes a aprovechar “la era Trump” para emprender en tecnología, ya que recordó que esta no puede ser gravada como otros rubros de exportaciones.

Este martes, en el marco de la inauguración del IncMTY 2025, realizado en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex), el mandatario del estado resaltó las posibilidades de las empresas de innovación tecnológica ante el nuevo panorama internacional.

“Creo firmemente que este cambio de época,que es un cambio completo de época que estamos viviendo con Mister Trump deber la oportunidad para que todos los jóvenes que estamos aquí apostándole a la tecnología, detonemos y aprovechemos el río revuelto, acuérdense que el T-MEC no grava la tecnología”, dijo.

Remarcó que la tecnología son bienes intangibles, no sujetos a aranceles.

“Por eso en esta época Trump lo que he pedido aquí a la Secretaría de Economía es apostemos fuerte a innovación y tecnología porque va a ser la única área que no importa lo que haga Estados Unidos, no se le puede gravar”, estableció.

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Mencionó que en este contexto Nuevo León está en vía de crear su décimo noveno clúster que será el de Innovación e Inteligencia Artificial.

“Así que vamos levantando la mano quien quiere presidirla, qué montos le ponemos económicos”, mencionó.

Recordó que Nuevo León ha realizado un arduo trabajo para impulsar a las pequeñas y medianas empresas en el estado.

“Como estado hemos dado ya 8 mil 500 millones de pesos a 3 mil 300 PYMES, me atrevo a decirles que los otros 31 estados juntos no nos igualan”, comentó.

García expuso que este 2025 se buscará ampliar otros 150 millones a este mismo fondo para que aumenten los créditos en monto, en número de PYMES y sobre todo apoyar a las empresas que exportan y le apuesta a la tecnología.

“Subir el umbral de 5 millones que teníamos hasta 10 y por ahí si sale un proyecto de un unicornio (término usado para empresas con valor de, al menos, un millón de dólares sin cotizar en la Bolsa)interesante hasta 20”, puntualizó.