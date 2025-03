Acusa hijo de AMLO a oposición de simulaciones

“Caímos en la trampa de algunos de la oposición. Nos buscaron sin autorización del grupo, y le dicen, yo traigo 100 votos, a mí me dijo Döring, a cambio de que los López estén 10 años fuera, órale, pero cómo vas a negociar eso”, dijo Ricardo Monreal en el video.

Después el morenista negó los hechos y dijo desconocer la negociación y que él no había conversado con el diputado panista Federico Döring.

“No sé de qué me habla y la verdad es que soy un hombre de los clásicos y no he hablado con Federico Döring (PAN). Tendría que preguntarle a él con quién habló. No sé de cuáles 100 votos ni tampoco sé de los apellidos López”, declaró el diputado morenista.

Asimismo el diputado Alfonso Ramírez, vicecoordinador de Morena, afirmó que él no dialogó con el coordinador panista, Elías Lixa, o con otros legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para ganar apoyo para la votación de la reforma.

“Ni hubo ninguna negociación ni nada, aquí el único autorizado para llegar a acuerdos con los otros grupos parlamentarios es nuestro coordinador, Ricardo Monreal”, expresó.