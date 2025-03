Descarta Sheinbaum que Estados Unidos haya solicitado a políticos mexicanos

CDMX.- En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el Gobierno de Estados Unidos haya solicitado la presentación de políticos mexicanos que estén vinculados al narcotráfico.

La mandataria fue cuestionada si Donald Trump ha realizado esta solicitud de forma directa, luego de que en una entrevista para la revista The Spector el republicando sugiriera la investigación de servidores ligados al crimen organizado.

“No que tenga conocimiento”, respondió. “Son decisiones que se toman, pero no por el gobierno sino por un fiscal o por un caso en particular, no nos adelantemos”, dijo tras mencionar el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con el expresidente Felipe Calderón.

Señaló que en caso de que exista una investigación, la Fiscalía General de la República es la encargada de realizarla y descartó que exista una “relación intolerable” entre el Gobierno de México con narcos como insiste la Casa Blanca.

“Ayer en particular ya no hablamos de eso, yo se lo planteé en la tercera llamada porque ya lo habían publicado, lo que sí es un hecho es que si hay una negociación, un acuerdo, hay reconocimiento incluso, pues el comunicado de la Casa Blanca no tiene mucho fundamento”, mencionó.