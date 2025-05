‘A lo mejor ya me iban a matar’: así fue el último live de Valeria Márquez antes de ser asesinada

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

ASÍ FUE LA ÚLTIMA TRANSMISIÓN DE VALERIA MÁRQUEZ, ANTES DE SER ASESINADA

La transmisión en vivo se desarrollaba en el interior de su salón de belleza, presuntamente de su propiedad, ubicado en la Plaza Santa María, en Zapopan. En los videos que circularon posteriormente en redes sociales, se observa a Valeria conversando con una de sus empleadas, quien le informa que momentos antes de su llegada, un hombre se presentó en el local haciéndose pasar por repartidor.

“Güey, a lo mejor ya me iban a matar”, dice Valeria durante el en vivo, luego de escuchar el relato.

Entre los comentarios de sus seguidores, uno de ellos mencionó: “Que no era un repartidor”, a lo que la influencer respondió: “¿Y luego quién?”, para luego añadir con tono serio: “Yo creo que ya me voy a ir, porque ya me ondié”.

En la conversación, Valeria mostró inquietud por lo que calificó como una situación “turbia”, y expresó su sospecha de que el sujeto no tenía intenciones legítimas.

“No, no se le veía la cara. Turbio, ¿verdad? Sí. No sé, güey, me tiene intrigada ese pedo.”