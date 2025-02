Acusan al exgobernador Murat de irregularidades millonarias

OAXACA, OAX.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que el exmandatario Alejandro Murat no justificó el destino de 6 mil 878 millones de pesos, por lo que debió “caer en sanciones”.

Este pronunciamiento ocurre en el marco de la tercera entrega de auditorías a la cuenta pública 2023, en la que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un supuesto daño patrimonial de 536 millones 413 mil 957.45 pesos en 29 contratos asignados por el gobierno de Oaxaca.

La ASF identificó que irregularidades como la falta de documentación comprobatoria del gasto, la ausencia de pruebas sobre la entrega de bienes y servicios adquiridos, y adjudicaciones directas en lugar de licitaciones públicas.

Entre las anomalías que detectó la Auditoría se encuentra que con ocho contratos favorecieron a ocho empresas que están vinculadas entre ellas.

El actual gobernador comparó las observaciones con las que se detectaron en su primer año de gobierno, las cuales ascienden a más de 874 millones de pesos, mientras Murat en su primer año acumuló observaciones por más de 2 mil 100 millones de pesos.

“Vamos a observar los 707.95 millones de pesos, ese es nuestro objetivo, y lo vamos a hacer, no vamos a pasar al siguiente nivel. Estoy seguro que ellos, a seis años de haber iniciado su primer año, un poco más, siete años, todavía tienen eso observado. No solventaron lo que se les observó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y eso no lo dicen nuestros detractores”, enfatizó el mandatario.

Respecto a las observaciones hechas a la actual administración, Leticia Reyes, la titular de la Secretaría de la Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca aseguró que el gobierno estatal se encuentra en proceso de solventación, por lo que cuentan con un periodo de 30 días a partir de la notificación para las aclaraciones hechas a la cuenta pública de 2023.