Advierte Monreal de riesgo de ‘deterioro estructural’ en Morena

CDMX.- El coordinador del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que hay un riesgo de deterioro estructural al interior de esta fuerza política, luego de los señalamientos que hizo en su contra el morenista Adán Augusto López.

Fue el pasado viernes cuando el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto, acusó a Monreal de presuntos malos manejos de recursos.

“La historia universal nos muestra eventos que se repiten cada vez que los movimientos sociales triunfan de manera contundente: las diferencias internas y las campañas mediáticas orquestadas en contra de uno de los suyos. Así comienza el deterioro estructural”, compartió en su cuenta de X (antes Twitter).

Sobre esta discusión también se posicionó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, quien pidió a los dos coordinadores de Morena que resuelvan el conflicto de manera interna para que no se convierta en un tema público.

“Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación y este mal entendido tiene que resolverse”, dijo expresó en su conferencia matutina.

En este contexto, Monreal fue cuestionado sobre las acciones que tomará en contra de Adán Augusto por las acusaciones en su contra.

“A pesar de que soy calumniado, de que soy muy atacado, no voy a hacer nada que afecte a la unidad del movimiento... eso no quiere decir que no se aclare”, dijo el morenista.

“Nosotros dos perdemos (en la disputa) y obviamente quienes no están de acuerdo con nosotros se frotan las manos para que continúe el diferendo, yo no lo voy a hacer. Esa es una decisión personal pero consecuente”, mencionó.

Ricardo Monreal reiteró que no piensa buscar a Adán Augusto en el Senado de la República para confrontarlo.

“Ni lo mande Dios porque en el Senado de la República hay gente de mucho nivel. Usted quiere que me cuerne el toro, no voy a entrar esa polémica”, mencionó.