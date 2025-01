Afrontará Coahuila mayúsculo problema humanitario por migración con la llegada de Trump: analista

Respuesta (R) : Trump es impredecible, y es precisamente ese elemento lo que lo ha vuelto tan exitoso en la política. Algunas amenazas son factibles, otras no. La que sí podría materializarse y de forma inmediata es la persecución de sus enemigos políticos dentro de EU, el llamado “deep state” que argumenta tiene secuestrados los sectores diplomático, policiaco, militar y de inteligencia. Lo sencillo para el magnate sería despedir a cientos de miles de burócratas con ideología de izquierda. Lo duro será llevar estos casos a las cortes, que aún no controla.

(P): ¿Cuáles son las repercusiones más importantes que podemos esperar -si las hubiera- en lo inmediato, en lo que respecta a la región fronteriza y a Coahuila en específico?

(R): Cientos de miles de personas migrantes –que se introdujeron a nuestro país indebidamente y con anuencia de las autoridades migratorias en el sur de México– quedarán varadas de este lado del Río Grande/Bravo al no poder cruzar la frontera con las nuevas medidas restrictivas. Tendremos un problema humanitario de proporciones mayúsculas, porque no hay recursos suficientes para dar hospedaje, comida y trabajo digno a esa gente. Se pondrá a prueba la ya débil infraestructura hospitalaria y de servicios públicos que ofrece actualmente el gobierno. Es casi un hecho que EU deporte a Coahuila no solo mexicanos que residen allá informalmente, sino a un número indeterminado de ciudadanos de toda América Latina y otros continentes. A ellos les importa poco la nacionalidad de los migrantes como a nosotros nos es indiferente controlar esos flujos irregulares de personas hacia Texas. Por último, y si llegara a materializarse la imposición de aranceles, habría un impacto negativo sin precedentes en la economía estatal con una abrupta caída en las inversiones industriales. Esto no parece alarmar mucho a la Ciudad de México que está a más de 800 kilómetros de distancia...