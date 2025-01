Alertan sobre extorsiones telefónicas a nombre del INBAL

El Instituto Nacional de Bellas y Artes y Literatura (INBAL) alertó a la población sobre extorsiones telefónicas en las que se ofrecen falsos puestos de trabajo, un delito que se comete desde, al menos, hace un lustro.

“Los estafadores prometen sueldos elevados y prestaciones irreales a cambio del pago de una supuesta ‘cuota sindical’ para garantizar el empleo”, advirtió el organismo la red social X.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian que con Adán Augusto se empezó a desbordar la violencia del crimen organizado en Tabasco

Haydeé Boetto, subdirectora general del INBAL informó, también vía X, que ninguno de sus funcionarios y funcionarias ofrecen trabajo por mensajes o llamadas telefónicas.

“Si te contactaron por alguna de estos medios, no proporciones tu información, bloquea el número o usuario y no hagas ninguna transferencia ni pagos de ningún tipo”, escribió.

En una de esas llamadas telefónicas, el pasado 13 de enero, una mujer suplantó precisamente la identidad de Boetto, para ofrecerle un cargo a la historiadora de El Colegio de México Úrsula Camba, quien hizo pública su experiencia para prevenir a otras personas.

La supuesta funcionaria le ofrecía una responsabilidad en la red de museos de la institución, con un sueldo mensual de 63 mil pesos, sin contrato, a cambio de que pagara, de inmediato, el 30 por ciento de su salario, 9 mil 800 pesos, relató.

También tendría becas para sus hijos, automóvil, vales por 147 mil anuales, 30 días de vacaciones, seguro de gastos médicos mayores.

“Esto suena demasiado bueno para ser verdad”, pensó Camba, mientras empezaba a dudar, aún más porque la supuesta Boetto rehusó conocerla personalmente, porque “urgía” que la historiadora se presentara, al día siguiente, a un curso de inducción.

Este fraude, denunciando desde 2020, ha proseguido por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos, reconoció el Instituto.

En julio de 2020, el INBAL emitió un comunicado en el que informó que el día 25 de julio “algunas personas informaron al Instituto que recibieron llamadas telefónicas de personas que les ofrecieron empleo a cambio del pago de una cuota para ‘afiliación sindical’ o para ir de gira artística o atender vestuarios”.

En 2023, una coreógrafa radicada en la Ciudad de México recibió la llamada de una mujer que se identificó como la secretaria de la entonces Lucina Jiménez, directora del INBAL.

“Me ofrece un trabajo, un cargo de dirección muy alto y me empieza a hablar de los beneficios, de todo lo que tiene una persona con un alto cargo”, según relató a REFORMA la artista.

La persona que hizo la llamada tenía información curricular precisa que, como miles de agentes culturales como ella, había registrado en la plataforma digital Telar, operada por la Secretaría de Cultura (SC) en la Administración de Alejandra Frausto, de la que terceros han extraído datos para perpetrar intentos de fraude telefónico.

“Era muy llamativo que tenían todos mis datos, sabían perfectamente a lo que me dedicaba y, además, hablaba con un lenguaje muy propio de la institución del INBAL, que conocía mucho los mecanismos internos; una persona que no paraba de hablar como para que no le hicieras preguntas; muy estudiado el mecanismo psicológico”, explicó la coreógrafa, quien prefirió el anonimato.

También la alarma se encendió cuando la supuesta secretaria de Jiménez le explicó que era necesario hacer un pago a uno de los sindicatos del INBAL para poder oficializar la plaza.

Desde 2019 a la fecha, al menos un centenar de agentes culturales de todo el País han atravesado por intentos de extorsión telefónica.