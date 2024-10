Anuncia Claudia Sheinbaum plan de rescate para oriente del Edomex

En cuanto a los programas del Gobierno Federal la mandataria señaló que mantendrán los programas del bienestar que fueron creados en la administración anterior y se pondrán en marcha tres nuevos programas que son: la Pensión Bienestar para Mujeres de 60 a 64 años de edad, la Beca Universal para todas las y los estudiantes de educación básica, campaña de salud casa por casa para adultos mayores.

“Quiero decirles que siempre voy a estar cerca, que nunca me voy a alejar, que nosotros venimos del movimiento de transformación, que somos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública y por eso me comprometo con ustedes a no mentir, no robar y a nunca traicionar al pueblo de México”, mencionó la presidenta durante el evento.