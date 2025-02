Asesinan a 3 policías municipales en Michocán

Tres policías municipales de Michoacán fueron asesinados y otros tres resultaron heridos tras el ataque de un comando armado.

El ataque ocurrió dos días después de que el Palacio Municipal de Queréndaro, en el citado estado, fuera rafagueado. Tras confirmarse el incidente violento, toda la corporación policiaca desertó.

TE PUEDE INTERESAR: Cancelan comisiones del Senado debate sobre ley de Infonavit

La Secretaría de Seguridad estatal informó que el ataque ocurrió a las 03:00 horas en varios puntos de la cabecera municipal, cuya alcaldesa Diana Caballero, del PVEM, gobierna fuera del municipio y con seguridad, debido a amenazas.

El 17 de enero, Caballero dio a conocer que dejó la seguridad del municipio en manos del estado, ya que de 33 policías municipales, quedaban 16, ya que 17 fueron vetados por no pasar los exámenes de control y confianza.

“La verdad es que tenemos demasiado rezago durante muchos años como para yo darme el lujo de no estar. Y no he podido estar, lo que les pedí al Estado es, ok, si van a tomar el control, yo soy muy respetuosa de las estrategias y de las autoridades estatales y federales”, indicó.

Según medios locales, familiares de los policías que quedaban en la corporación fueron a pedirles que desertaran ante la falta de garantías.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres, confirmó el ataque en Queréndaro, por integrantes de una célula delictiva presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Hoy en la madrugada, la medianoche, se tuvo este atentado contra elementos de seguridad municipal. Desafortunadamente perdieron la vida tres elementos del Estado y del Municipio en el enfrentamiento por el conflicto que hay en la zona entre los grupos organizados”, dijo.

En el ataque, los delincuentes también incendiaron un auto sobre la carretera Morelia- Zinapécuaro y rafaguearon una patrulla de la Guardia Civil y una municipal.