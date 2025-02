Acusan estudiantes a UniFreire por fraude; oferta maestrías con RVOE falso

El Instituto Universitario Paulo Freire (UniFreire) enfrenta acusaciones de fraude en contra de al menos 14 de sus egresados, quienes llevan alrededor de dos años esperando la entrega de sus títulos universitarios.

Según los testimonios de los afectados, que accedieron a hablar en entrevista con VANGUARDIA bajo la condición del anonimato, tras concluir sus estudios, el instituto les ofreció como opción para titularse, la posibilidad de cursar una maestría, sin embargo, estas no están registradas ante las autoridades educativas estatales ni federales, lo que ha generado un vacío legal y administrativo.

Uno de los egresados relató que, tras terminar su licenciatura en 2021, optó por realizar una maestría como parte del proceso de titulación. En agosto de 2023, pagó 15 mil pesos por este servicio y se le indicó que recibiría su título en un plazo de entre 8 y 12 meses, sin embargo, tras el paso de este tiempo y al no recibir ninguna comunicación de la universidad, el egresado comenzó a acercarse a la institución para obtener respuestas.

A partir de marzo de 2023, empezó a preguntar sobre el estado de su trámite. En cada ocasión, los responsables de la universidad le informaban que aún estaba dentro del tiempo reglamentario y que había habido retrasos debido a cambios en la coordinación de la Secretaría de Educación.

No obstante, después de un año de espera y múltiples visitas a la universidad, las respuestas seguían siendo las mismas: su título aún no estaba listo y no había una fecha estimada de entrega.

“Cada vez que me acerco, me dicen que me van a avisar cuando mi título llegue, pero nunca me comunican nada”, señaló.

Algunos de sus compañeros de generación también están en la misma situación, e incluso hay quienes se han mostrado resistencia a realizar el pago de la titulación por temor a no recibir nada a cambio.