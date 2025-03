Cada día hay 2.7 casos de acoso en el sector público

El acoso sexual en entes y organismos públicos continúa imparable. Grabaciones con celular a mujeres por debajo de la falda, intentos de besos a alumnas menores de edad, propuestas indecorosas, tocamientos a pacientes en terapia intensiva son algunos de los 986 casos de acoso y hostigamiento sexual que se registraron en el último año en instituciones y dependencias públicas federales.

En docenas de solicitudes de información hechas por EL UNIVERSAL a 60 instituciones públicas federales detallaron que del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024 —últimos 10 meses del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador— se registraron 758 casos de acoso y hostigamiento sexual; mientras que del 1 de octubre de 2024 a febrero de este año —primeros cuatro meses de la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo– se han contabilizado 228.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a Joan, español que amenazó y causó destrozos cafetería de Mérida

En total 986 casos, por lo que, en promedio, 2.7 situaciones de acoso y hostigamiento sexual ocurren diariamente en el servicio público federal.

Las instituciones que registran la mayor cantidad de casos son la UNAM, con 187; Pemex, con 100; CFE, con 95; IPN, 82, y el Colegio de Bachilleres, 53.Tocamientos a pacientes en terapia intensiva Petróleos Mexicanos dio a conocer que el 16 de julio del año pasado, en el Hospital Regional de Cd. Madero, Tamaulipas, se presentó un supuesto acoso sexual cuando se llevaba a cabo un estudio de ultrasonido Doppler inguinal.

El 13 de febrero de 2024 se reportó en el Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz, una denuncia por tocamientos de carácter lascivo sexual a una paciente en terapia intensiva.

También el 10 de diciembre pasado, en la refinería de Tula, se registró el presunto hostigamiento por tres trabajadores a una mujer desde marzo del año pasado.

El caso está por resolverse.Intentos de besos y grabaciones por debajo de la falda En la solicitud 330007225000019, el Conalep informó que el 31 de enero del año pasado se presentó una denuncia en el plantel Iztacalco I, en donde se detalla que un docente intentó besar a una alumna.

El 15 de abril, en el plantel de Azcapotzalco del Conalep, se denunció la grabación a una alumna por debajo de la falda, y un mes después, el 22 de mayo, se presentó una denuncia por miradas incómodas a estudiantes.

Una semana más tarde, en el plantel Centro México-Canadá, se denunció el envío de mensajes y obsequios a alumnas.Ya en este año, el pasado 15 de enero, en el plantel Tláhuac, se refiere que hubo un presunto acto de acoso y hostigamiento sexual sufrido en contra de una alumna por parte de un trabajador administrativo.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que el 1 de noviembre pasado se presentó una denuncia de presunto acoso sexual en el Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

Sanción: curso de masculinidades

En la solicitud 330012624000092, El Colegio de México informó que recibió un denuncia por acoso sexual en junio del año pasado en las instalaciones del plantel por parte de un trabajador sindicalizado hacia un estudiante.

La sanción del trabajador fue cuatro días sin goce de sueldo, además de acudir a un curso sobre masculinidades.

En el Tren Maya se registraron cinco casos de presunto acoso sexual: dos en la estación Calkiní, Campeche; dos en Mérida, y uno en Umán, Yucatán.

También destaca que el 8 de marzo pasado, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una denuncia de presunto acoso sexual fue presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, debido a los hechos denunciados, motivaron la presentación de una querella ante la autoridad ministerial competente, “por lo que existe la posibilidad de que se encuentre en trámite una investigación ministerial”.

”Lo consideré una persona de confianza”

Contestar amablemente un saludo sentenció a Leticia a soportar acoso sexual físico y sicológico por años.

Hasta hoy, la profesora de la UNAM, quien prefiere no revelar su identidad, no puede denunciar a su agresor por miedo a que no le crean o le quiten su empleo para proteger la investidura del catedrático que la hostiga.

Leticia fue una alumna destacada. Hace años, cuando le comunicaron que se cumpliría su sueño de ser maestra, recibió decenas de felicitaciones, entre ellas la de su agresor, a quien ella consideraba como una persona de confianza, motivo por el que le aceptó una salida para celebrar su nuevo cargo.

Sin embargo, todo cambió cuando el profesor comenzó a hacer otro tipo de proposiciones.

“’Acuérdate que yo fui parte de que tu proceso de admisión se autorizara’, me decía, entonces tuve miedo de perderlo todo”, narra la académica, quien ha optado por no denunciar al sentirse con las manos atadas en este caso.

TOP TEN

Instituciones públicas involucradas en casos de acoso sexual.

UNAM: 187.

Pemex: 100.

CFE: 95.

IPN: 82.

Inegi: 76.

Colegio de Bachilleres: 53.

SPF: 42.

INE: 29.

IMSS: 28.I

NM: 9.

EL DATO

En un caso de acoso sexual en la UNAM, la afectada no quiere denunciar por temor a que no le crean o le quiten su empleo para proteger al catedrático señalado.

228 casos de acoso sexual en el sector público se registran en lo que va del sexenio de Sheinbaum.