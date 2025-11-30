Cae Jaciel ‘N’, conocido como ‘El Pelón’ en Michoacán por extorsión ligada al caso Manzo

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, falleció el primero de noviembre durante un evento público tras un atentado contra su vida

Jaciel ‘N’, ‘El Pelón’, fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión y cohecho, en agravio de los familiares de dos implicados en el homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, así como por Cohecho en agravio de la sociedad, respectivamente.

El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que Jaciel ‘N’ forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en la que funge como reclutador de sicarios. Se informó que uno de los puntos de reclutamiento fue el Centro de Rehabilitación para Adiciones “Renacimiento” de Uruapan.

Se investigó que los implicados en el asesinato del fallecido alcalde Uruapan fueron reclutados en dicho centro.

Al acusado también se le denuncia de extorsión de 10 mil pesos a la familia de uno de los jóvenes que cometieron el atentado contra Carlos Manzo.

El juez de la causa, determinó que hubo suficientes elementos presentados por la Fiscalía de Michoacán, para decretarle, vinculación a proceso, por los delitos ya mencionados.

El juez le impuso también la continuidad de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de 4 meses, para la investigación complementaria.

