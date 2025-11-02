Caso de Carlos Manzo: Así fue el momento exacto en que inició el ataque contra el alcalde de Uruapan

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, murió la noche del sábado 1 de noviembre, tras ser brutalmente atacado a balazos mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de la ciudad, en el estado de Michoacán. Durante la agresión, también resultaron heridos el regidor Víctor Saladitas, una empleada del ayuntamiento y un escolta del alcalde. TE PUEDE INTERESAR: ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas

¿CÓMO FUE EL ASESINATO DE CARLOS MANZO, ALCALDE DE URUAPAN? Según los reportes, dos hombres armados abrieron fuego contra el edil ante miles de asistentes al inicio del evento. Los cuerpos de seguridad repelieron el ataque, logrando herir a uno de los agresores, quien murió rumbo al hospital, y detener a otro. Paramédicos brindaron atención de emergencia y trasladaron a las víctimas al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde Manzo Rodríguez fue reportado en estado crítico por los múltiples disparos que recibió.

Horas antes del atentado, el alcalde había recorrido las principales calles del centro y transmitido en vivo desde sus redes sociales. “¡Que Dios bendiga a este hermoso pueblo y que disfruten de este Festival de Velas [...] Nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias de Uruapan, Michoacán, de México y de otros países”, dijo mientras convivía con los presentes. Después de tomarse fotografías, con la canción de ‘La Llorona’ de fondo y el sonido de fuegos artificiales, fue que el ataque comenzó.

Trascendió que Manzo presentó heridas de al menos tres impactos de bala: dos en el abdomen y uno en el brazo. CONDENAN ATAQUE ARMADO CONTRA CARLOS MANZO El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó el asesinato y confirmó la presencia de fuerzas de seguridad en el municipio. “Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por el cual ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida.