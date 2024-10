Censura la SIP los ataques a la prensa por parte del expresidente López Obrador y los considera una ‘amenaza grave’

MÉXICO, UN LUGAR PELIGROSO Y MORTÍFERO PARA LOS PERIODISTAS

“Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el poder desde 2018, no ha emprendido las reformas y acciones necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa”, precisa Reporteros Sin Frontera (RSF).

México es uno de los países que cuenta con “la mayor concentración mediática del mundo; una situación que pone muy difícil a los medios pequeños abrirse paso o, incluso, existir”, añade RSF.

Por otra parte, en una artículo titulado “CPJ calls on Mexico’s president not to disclose journalists’ personal information”, publicado el 23 de febrero de 2024 por el Comité para la Protección de Periodistas, en el que exhorta al entonces presidente de México, López Obrador, a “abstenerse de publicar información personal de periodistas y respetar las leyes de privacidad en el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental”.

En dicho artículo el CPJ critica que durante su conferencia matutina AMLO respondió a los cuestionamientos referentes a un informe realizado por The New York Times en que se señala que las autoridades estadounidenses habían llevado acabo una investigación sobre las presuntas acusaciones “de que sus aliados habían aceptado millones de dólares de un cártel de la droga, algo que López Obrador ha negado vehementemente”.

Por lo que López Obrador decidió mostrar capturas de pantalla de un correo electrónico eque había sido nviado por la jefa de la oficina de The New York Times en México, Natalie Kitroeff, y “leyó su número de teléfono celular”. Un día después, AMLO defendió sus acciones, aseverando que al hacer pública la información del contacto de Kitroeff “no fue un error” y afirmó, en ese entonces, que su “autoridad moral está por encima de la ley”.