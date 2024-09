De ser el centro de la atención cada mañana durante su sexenio, AMLO ahora se retira

Antes de que deje la presidencia el lunes, las sesiones informativas diarias, amadas por muchos simpatizantes y criticadas por sus rivales por estar llenas de falsedades y ataques personales, se han convertido en un emblema de su particular populismo campechano, que lo ha convertido en una de las fuerzas políticas con más poder de las últimas décadas en México. Es un modelo que su sucesora y protegida, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, difícilmente podrá emular.

“ Esta es una labor pedagógica, para estar concienciado para que (los medios tradicionales) no manipulen ”, dijo López Obrador una mañana de agosto. “ Se informa más a la gente y se tienen muchas ventajas, por ejemplo, el que se puedan tratar todos los temas, que no haya censura ”.

López Obrador ha atacado a jueces, criticado a oponentes en campañas electorales y cargado contra periodistas locales y extranjeros.

En febrero, luego de que un reportero del New York Times le pidiera un comentario para un artículo de investigación sobre los lazos entre su gobierno y los cárteles, el presidente hizo público su número de celular durante la comparecencia matinal.

Y el mes pasado, cuando una periodista independiente mexicana dijo que había acosada por una turba de seguidores y obligada a abandonar un evento que estaba cubriendo, López Obrador respondió con una mezcla de desprecio y desinterés.

“Yo estoy en riesgo por esta razón, ahora cualquiera me ataca en la calle”, dijo Reyna Ramírez al mandatario. “Usted polarizó a la sociedad ¿Qué puede usted hacer ahora?”

“¿No te parece que ya?”, le respondió.

Los defensores de la libertad de prensa han expresado su preocupación por su hostilidad hacia los medios críticos en el lugar más peligroso del mundo para los reporteros, a excepción de los países en guerra. Al menos 138 periodistas han sido asesinados en México en los últimos 20 años, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), y muchos más han desaparecido o han sido amenazados, agredidos, torturados u obligados a huir de sus casas.

El discurso del presidente creó “una narrativa de nosotros contra ellos, de que los periodistas son los enemigos de este proyecto políticos, los opositores del pueblo... reduciendo la urgencia de proteger la libertad de prensa”, indicó Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.

Por otra parte, un reporte elaborado en 2021 por la consultora política SPIN determinó que López Obrador vertió más de 56,000 afirmaciones falsas o engañosas en sus mañaneras en un periodo de dos años y medio. Entre ellas, la afirmación de que los cárteles “respetan a los ciudadanos” y solo se enfrentan entre ellos.

“El hecho que el presidente salga a un escenario y hable de algo no significa que esté siendo sincero”, apuntó Hootsen. “Si miente todo el tiempo y no hay consecuencias, entonces no estamos hablando de transparencia”.

En la era de las redes sociales, videos y audios de las mañaneras suelen hacerse virales en internet, ampliado aún más la audiencia del mandatario.

“No es lo que ocurre en su conferencia de prensa matinal en sí, sino lo que ocurre después”, dijo Kevin Zapata, profesor de política social y pública en la Universidad de Nottingham que ha estudiado las comparecencias. “Un clip de 30 segundos puede ser más poderoso que dos horas en la televisión”.

Para quienes no tengan mucho tiempo para investigar las afirmaciones de López Obrador y desconfíen profundamente de los medios mexicanos, la narrativa gubernamental es la que acaba imponiéndose.

Preguntados por la información falsa y los ataques a reporteros, sus seguidores suelen repetir las líneas de ataque del presidente, afirmando, por ejemplo, que esas críticas proceden de una oposición corrupta y que AMLO está defendiendo la soberanía mexicana.

La popularidad de López Obrador impulsó a su partido, Morena, a importantes victorias en las elecciones de junio. La formación contará con una mayoría más amplia en el Congreso cuando Sheinbaum asuma la presidencia, y los legisladores aprobaron recientemente una reforma constitucional que, según críticos y observadores, que podría llenar los tribunales de jueces afines al partido.

Sheinbaum dijo que quiere continuar con las conferencias de prensa matinales. Pero la mayoría de los mexicanos están de acuerdo en que carece del carisma natural que ha permitido que sean tan efectivas para su predecesor.

“Es algo que ha funcionado para AMLO porque es una figura muy singular y muy carismática. Pero ahora la democracia en México se está convirtiendo en un concurso de popularidad”, apuntó Zapata. “Muchos tratarán de emularlo, esto es seguro. Pero no todos podrán”.

Por Megan Janetsky, The Associated Press.