Demanda Presidencia a Google por Golfo de México... pero juez rechaza el caso

La Presidencia de la República demandó a Google por daño moral por cambiar en sus mapas el nombre del Golfo de México a Golfo de América, pero un juez federal se declaró incompetente para llevar el caso.

En la demanda, presentada el 4 de marzo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal (CJEF) pidió condenar a Google Operaciones de México S. de R.L. al pago de daño moral, daños punitivos y daños y perjuicios, todos en cantidades por cuantificar.

TE PUEDE INTERESAR: Protestan con bloqueo trabajadores del INAI; exigen finiquito

Lo anterior por considerar que la empresa está violando varias leyes nacionales y tratados internacionales, al reflejar en sus servicios Google Maps y Google Earth el cambio de nombre decretado por el Presidente Donald Trump, cuando la consulta se realiza desde Estados Unidos.

También se pide condenar a Google a aclarar en sus plataformas que la alusión al Golfo de América solo se refiere a la plataforma continental que corresponde a Estados Unidos, y no a toda la cuenca marina del Golfo de México.

Sin embargo, el 6 de marzo, el juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, Eduardo León Sandoval, rechazó admitir a trámite la demanda, y resolvió que el caso no corresponde a la justicia federal.

“Se trata de una reclamación a un particular cuyo producto principal es el motor de búsqueda de contenido en internet, que con el actuar señalado por la accionante, en el sentido de denominar al Golfo de México, también como Golfo de América, dependiendo de la región geográfica de donde se realice la búsqueda, no se traduce en un detrimento a los bienes de la nación, como lo es, el territorio continental, insular, mar territorial y/o zona económica exclusiva, puesto que únicamente se trata de una variante unilateral de información que no despoja al estado en sus bienes”, explicó el juez.

“Si no existe una afectación directa a los límites territoriales (fronteras) que establecen el alcance del territorio y la jurisdicción de México, en su área continental y marítima, no puede existir una contravención a los tratados internacionales que aduce la actora”, agregó.

El Gobierno tenía hasta el 17 de marzo para apelar esta resolución, pero no lo hizo, por lo que el desechamiento de la demanda quedó firme.

Ahora, la CJEF podría tratar de llevar el caso a un juzgado civil del fuero común, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues lo único que aclaró el juez León es que no se cumplen requisitos legales para tramitarlo en el fuero federal.

El 13 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que estudiaba presentar esta demanda, luego de un intercambio de cartas infructuoso entre el Canciller Juan Ramón de la Fuente y Google, filial de la corporación Alphabet.

Por lo pronto, el nombre Golfo de América es el único aparece en algunas consultas de Google Maps desde servidores domiciliados en Estados Unidos, mientras que en otras, aparecen ambos nombres.