Denuncia Marko Cortés ‘narcoterrorismo’ en México

CDMX.- Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del Partido Acción Nacional, lanzó un llamado a la comunidad internacional para que reaccionen ante lo que consideró un “atropello a la ley” que lleva a cabo el gobierno de Morena y la manera en que está obstaculizando a la oposición.

A través de un comunicado anunciaron que Acción Nacional y sus representantes en el Congreso presentarán denuncias ante organismos internacionales en Estados Unidos y el Parlamento Eruopeo por el sometimiento de los poderes de la unión.

“México se encuentra en un estado de alerta, con la violencia desbordada, con sucesos de narcoterrorismo en buena parte del país, pero que se atreven a negar, una presidenta que continúa lo mal hecho del gobierno de López Obrador y con imposiciones autoritarias a través del Congreso de la Unión, donde están coartando los derechos humanos”, denunció el presidente del PAN.

Cortés Mendoza señaló que México no debe convertirse en otra Cuba o Venezuela, en donde ya sus ciudadanos no tienen escapatoria de un régimen que no gana en las urnas y se imponen en el poder sometiendo a legisladores.

“No podemos permitir la desfachatez de algunos morenistas que se atreven a decir que llegaron para quedarse más de 50 años, porque ya sabemos bien que si no hay alternancia en el poder el sistema democrático se vicia y se corrompe, cosa que durante el actual régimen morenista es muy evidente. Esto lo debe conocer el mundo”, puntualizó.