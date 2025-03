Descarta Félix Salgado que si gana la gubernatura de Guerrero caiga en nepotismo

CDMX.- El senador Félix Salgado Macedonio afirmó que si llega a postularse para la contienda por la gubernatura de Guerrero en 2027 y gana no sería un caso de nepotismo, ya que lo obtendría con el apoyo del pueblo mediante su voto en las urnas.

El legislador tuvo un diálogo con simpatizantes de la entidad y señaló que en este caso, su hija Evelyn Salgado, no le heredaría el cargo.

El senador criticó que el Movimiento Regeneración Nacional haga el planteamiento de prohibir que en 2027 un familiar de un gobernante se registre para una candidatura por el mismo puesto.

Salgado Macedonio considera que esta es una desventaja también para otros senadores que tienen aspiraciones a una gubernatura de sus estados, como lo son Saúl Monreal Ávila de Zacatecas y Ruth González Silva por San Luis Potosí.

“Yo estoy apoyando todas las propuestas de mi presidenta Claudia Sheinbaum, todas, pero cómo me han fregado; la de San Luis Potosí va a ser candidata a gobernadora por el Verde con todas las de la ley”, mencionó.

“El de Zacatecas va a ser candidato a gobernador por el PT y el Verde con todas las de la ley, y aquí el tarugo de Guerrero, como es de Morena, pues no va a ser, porque le van a poner un candado que diga que no puede ser el familiar de la gobernadora candidato”, reprochó el morenista.

El legislador señaló que los estatutos de Morena no pueden estar por encima de la Constitución, argumentando que tiene el derecho de votar y ser votado, por lo que propuso que se extienda hasta 2030.

“El 35 constitucional, que dice: Todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. ¿Cómo le borro, cómo le quito esa garantía individual a las personas?, no puedo. El 39 constitucional establece que el poder dimana del pueblo. El poder no dimana de una persona, o sea, la gobernadora no me va a hacer el gobernador”, cuestionó.

“Hay que ir a las urnas y el que gana, ese es. Entonces, ¿dónde está el nepotismo ahí? El nepotismo es cuando el gobernante pone a su familia, eso es nepotismo”, puntualizó.

Félix Salgado reiteró que el ir a las urnas no es nepotismo, es una elección popular en la que los votantes decidirán si lo eligen o rechazan su proyecto.

El también exalcalde de Acapulco afirmó que pese a no coincidir con Morena en esta propuesta se mantendrá en el partido porque es fundador y apoya al 100 por ciento el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.