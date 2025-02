Desde la ‘emergencia’ de Trump, ¿qué está ocurriendo realmente en la frontera?

“Ahora mismo, en campo, en realidad no tenemos nada de actividad ”, comentó.

Era otro día más de la emergencia nacional declarada por el presidente Donald Trump en la frontera suroeste, y no había ni un migrante a la vista a las afueras de Nogales, Arizona. Teresa Fast, agente de la Patrulla Fronteriza, conducía su camioneta por caminos de tierra, pasando junto a otros agentes apostados en el desierto. Sus radios estaban en silencio.

“Ahora me siento bien de ser agente ”, expresó Fast, agente de la Patrulla Fronteriza en Arizona. “ De salir y encerrar a la gente mala. Para eso nos alistamos”.

“Son las cifras más bajas que he visto en no sé cuánto tiempo” , reconoció Sean McGoffin, agente principal de la Patrulla Fronteriza en Tucson. “La certeza de la detención y devolución es un cambio enorme”.

Pero no quedó claro si alguno ya lo había hecho. El Departamento Militar de Texas no respondió a las solicitudes de datos.

Las cifras más bajas no han impedido al gobierno de Trump enviar a más de mil 500 soldados adicionales a la frontera en California, Texas y Arizona. Los soldados e infantes de Marina llegan para ayudar a fortificar la valla de la frontera, colaborar con la Patrulla Fronteriza y reforzar a los 2 mil 500 efectivos ya desplegados a lo largo de la frontera.

Cada mañana, durante meses, decenas de migrantes atravesaban los huecos en el muro cercano a su campamento, descansaban y esperaban a que los agentes de la Patrulla Fronteriza los recogieran. Después de que el presidente Joe Biden restringió el asilo en junio del año pasado, la cifra de personas que cruzaban por ahí disminuyó de manera precipitada. Se redujo aún más tras la toma de posesión de Trump y, algunos días de este mes, nadie pasó por ahí.

“¿Es esta la imagen de una nación asediada?”, preguntó Charles Cameron, de 74 años, voluntario que ayuda a dirigir el campamento de ayuda.

Antes del amanecer del sábado, Jane Storey, una voluntaria, conducía de vuelta al muro cuando se encontró con unos 30 migrantes. Hacía mucho frío y se agolparon alrededor del auto de Storey cuando abrió el maletero para darles agua.

La mayoría eran hombres del sur de Asia y dijeron que llevaban viajando unos seis meses. Algunos no se dieron cuenta de lo mucho que habían cambiado las políticas de inmigración en Estados Unidos mientras iban en el trayecto. Otros comentaron que todavía valía la pena correr el riesgo de cruzar.

Farouk, de 38 años, que dijo haber huido de la persecución política en Bangladés, esperaba que le permitieran quedarse porque creía que Trump solo deportaba a delincuentes. Ankit, de 21 años, que huyó de la India, contó que se enfrentaba a la amenaza de muerte por ser cristiano, y esperaba que Dios bendijera su intento de cruzar a Estados Unidos. Ambos solo dieron su nombre de pila porque estaban en el país de manera ilegal.

Santos Paxtor Pelicó, de 15 años, salió de Guatemala el día de la investidura presidencial, con la esperanza de llegar hasta su abuelo en Los Ángeles y conseguir un trabajo para mantener a sus cuatro hermanos menores en su país natal. Sabía que Trump era el presidente ahora. Pero mientras esperaba ese sábado a que los agentes de la Patrulla Fronteriza lo recogieran, admitió que no estaba seguro de lo que eso significaba para su sueño americano. c.2025 The New York Times Company