Determinan que ex comisionado del INAI que pagó con tarjeta corporativa cuenta en table dance, no es responsable por mal uso

Una Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que el ex comisionado del INAI, Óscar Mauricio Guerra Ford, no es responsable por el mal uso que hizo de la tarjeta corporativa con la que pagó, entre otros servicios, la cuenta en un table dance.

De acuerdo con la resolución, el Órgano Interno de Control (OIC) del INAI no pudo acreditar, por falta de argumentación jurídica, que el ex funcionario incurrió en abuso de funciones.

TE PUEDE INTERESAR: Implican a cárteles y policías en la ejecución de jóvenes que viajaron de Tlaxcala a Oaxaca

“Se determina que NO existen elementos para considerar la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones atribuida al C. Óscar Mauricio Guerra Ford, y por tanto no es responsable administrativamente por la comisión de dicha conducta”, indica la sentencia.

Además de la falta de argumentación, señaló la Sala, el OIC no tipificó correctamente la conducta atribuible al ex funcionario.

”En primer término, la autoridad investigadora señala que el presunto responsable se valió de las funciones que tenía conferidas como Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sin embargo no indica qué funciones fueron las que ejerció el presunto responsable ni cuál es la fuente de las mismas.

”Esto es, la autoridad investigadora no indicó cuál era la función de la que el presunto responsable se valió como Comisionado (.) para realizar las conductas que se le atribuyen y en qué ordenamiento legal se encontraba dicha función”, indicó.

Guerra Ford fue Comisionado de 2014 a 2022 y posteriormente del 30 de abril de 2022 al 13 de noviembre de 2023 se desempeñó, dentro del propio INAI, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.

Siendo comisionado se le otorgó una tarjeta corporativa American Express a nombre del INAI con la finalidad de que cubriera los gastos de representación inherentes a su funciones.

Sin embargo, el ex funcionario la usó para pagar miles de pesos en servicios en restaurantes y un centro nocturno en gastos no justificables con alguna comisión desempeñada.

Entre esos gastos, están los realizados en agosto de 2014 en el table dance Curazao, que estuvo ubicado en Insurgentes Sur, en la Colonia Chimalistac, en donde el funcionario pagó 20 mil 411 pesos.

En ese establecimiento, en septiembre de 2018, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó un operativo y rescató a 17 mujeres que presuntamente eran víctima de trata e imputó a cinco personas como responsables de cometer ese ilícito.

En su momento, el INAI fue omiso respecto del presunto mal uso de la tarjeta, pues fue hasta 2016 cuando se le reclamó al ex comisionado que reintegrara al Instituto todos los gastos no justificados.

La investigación del OIC inició en noviembre de 2023 luego de que el Pleno del INAI, ante la revelación de los gastos incurridos por Guerra Ford, denunció los hechos.

De acuerdo con Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, el OIC no pudo establecer que el ex comisionado incurrió en abuso de funciones, tampoco que estaba obligado a devolver los recursos con las actualización a valores actuales, ni que le fueron requeridos los pagos o descontados vía nómina.

”Por lo anterior, y una vez valorados los elementos probatorios, y al no acreditarse la existencia de la falta administrativa atribuida al presunto responsable, con fundamento en el artículo 207, fracciones IX y X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta Resolutora determina que no procede imponer al C. Óscar Mauricio Guerra Ford, sanción administrativa alguna”, indicó.