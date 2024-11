$!Diputado de Morena insiste en que no fue a la Serie Mundial

Cabe señalar que Gutiérrez Luna aclaró que el voto de Haces Barba no quedó registrado en la Gaceta Parlamentaria.

En entrevista con Azucena Uresti en Fórmula Noticias, el legislador aclaró que su presencia en Estados Unidos se debió a una reunión que sostiene todos los meses en las oficinas de la CATEM en Washington D.C. y que en dado caso de haber acudido al encuentro deportivo, no tendría ningún reparo en aceptarlo.

Pedro Haces Barba , líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y diputado federal por Morena , negó haber acudido a Nueva York al partido de la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers el mismo día en que la Cámara baja votó la iniciativa de Supremacia Constitucional y donde su voto apareció pese a no estar en el recinto legislativo.

“Durante muchos no solo he asistido a la Serie Mundial, a muchos superbowles, a las corridas de toros, a la Fórmula 1, yo no tengo que esconder absolutamente nada de la forma de vida que tengo”, sostuvo el morenista.

“No (no fui al partido de beisbol) no tengo que esconder absolutamente nada y si hubiera sido así también lo digo (...) No tengo por qué esconder lo que hago”.

Haces Barba explicó que en las votaciones electrónicas en la Cámara de Diputados existen candados de seguridad, como el reconocimiento facial y táctil de cada legislador, por lo que rechazó que alguien más pudiera haber emitido su voto para dar el aval a la iniciativa constitucional.

Cuestionado sobre si conoce al proveedor de internet de San Lázaro, el diputado federal dijo desconocer a la empresa, pues la Legislatura de la que es integrante acaba de llegar y el servicio fue contratada por la pasada administración en la Cámara baja.

