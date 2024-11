Diputado de Morena niega ir a la Serie Mundial; no estuvo en sesión y ‘votó’ a favor de la ‘supremacía constitucional’

Con el tacto que lo caracteriza, el diputado morenista Pedro Haces Barba, respondió a la versión que señalaba que el miércoles viajó a Nueva York para acudir al Yankee Stadium para ser testigo del triunfo de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial de la MLB.

“Yo te podría decir que estoy ahorita en China, pero estoy en la Cámara de Diputados, pero hay mucho pendejo para que lo pongas así, que elucubra cosas”, afirmó.

En entrevista con Latinus, no aclaró por qué a la misma hora de ese día apareció su voto a favor de la minuta de supremacía constitucional.

“Nadie votó por mí, pueden checar el tablero”, respondió, por lo que se le aclaró que en la primera votación publicada en la Gaceta Parlamentaria está registrado su voto, y fue borrado al día siguiente.

“No estuve el día de ayer en la cámara, desconozco, esa sí no te la puedo contestar”, argumentó.

Cuando se le insistió sobre su ausencia el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, comentó que “no solo fui a una, estuve en muchas reuniones, soy dirigente nacional obrero y tengo que recorrer todos los lugares para ver a las trabajadoras y los trabajadores”.

“Soy un líder de territorio, no de escritorio”, enfatizó, por lo que se le recordó que también es diputado federal.

“Ayer no asistí y no tengo goce de sueldo por el día de ayer”, justificó.

“Entonces, ¿asistió o no a un partido de béisbol este miércoles?”, se le preguntó.

“Tengo 40 años de asistir a partidos de beisbol, pero no, ayer me dediqué a trabajar como trabajo todos los días”, aseguró.

“No sólo asisto al beisbol, asisto a la Fórmula 1, a las corridas de toros, a todos los deportes, me gusta mucho el deporte. Lástima que no alcancé a ser secretario de la Comisión del Deporte, por eso me tuve que cambiar a otra”, comentó.

“¿Estuvo o no en Nueva York?”, se le insistió.

“Lamentablemente, mi papá ya falleció, que era el único al que le daba yo explicaciones, ayer me dediqué a trabajar como todos los días”, indicó.

“No le pido una explicación, nada más es para ser preciso”, se le aclaró.

“Me reservo mi derecho de decir”, mencionó, aunque antes de asegurar que “siempre hablo de frente, no politiqueo”, y no respondió si estuvo o no en el juego decisivo de la Serie Mundial.