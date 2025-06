Elección judicial: protestan por desaparecidos en votos; acusan que proceso es una farsa

“[La elección judicial] no fortalece a la democracia, no mejora la justicia, no ayuda a quienes necesitan acceso a ella. Al contrario. No seré cómplice de la destrucción”, aseveró Dresser.

Otras personas acudieron a su casilla electoral para escribir mensajes en las boletas como “voto por los desaparecidos”, “viva la CNTE”, “con los desaparecidos no hay democracia”, “justicia para Samir Flores” y “militares a los cuarteles”.

Según algunos de estos electores, ejercer el voto nulo implicó “malestar” y “tristeza”.