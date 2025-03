Ely, la ‘elefanta más triste’, recibe un amparo de la SCN para mejorar su vida y salud

No es la primera vez que defensores de animales consiguen con su presión que un animal reciba un mejor trato, como pasó con la jirafa Benito en 2024, que fue trasladada de un zoológico con condiciones climáticas extremas en Ciudad Juárez a un parque de conservación en el centro de México, pero sí es el primer caso en que el máximo tribunal judicial mexicano da un amparo a un animal.

“Ely estaba en unas condiciones pésimas. Yo creo que no tardaba en el morirse”, dijo a The Associated Press Diana Valencia, directora y fundadora de la asociación local Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes, que inició la batalla para proteger a Ely en 2016 junto a otros defensores de animales.

Piden la liberación de la elefanta, que tiene entre 43 y 45 años, o su traslado a un santuario donde pueda estar con más ejemplares. Aunque el zoológico lo desmiente, los activistas denuncian que padece depresión y enfermedades producto de su cautiverio. “Ellos necesitan mucho espacio, necesitan naturaleza, necesitan familia, necesitan a su manada”, agregó.

Valencia visita periódicamente a Ely desde hace ocho años, a pesar de ella sufrió un accidente y requiere una silla de ruedas y un bastón para movilizarse.

Según explicó, las alarmas se encendieron cuando en abril de 2016 murió la elefanta Maggie, compañera de hábitat de Ely. Fue sacrificada debido a dolencias en sus huesos. Valencia asegura que eso le ocasionó a Ely depresión y un deterioro físico progresivo. Se golpeaba contra las paredes, empezó a perder peso y hasta se comía sus heces.

Ahora la Suprema Corte de México obliga a las autoridades del zoológico a mantener a Ely “en constante mejoramiento de su salud y condición física” bajo la atención regular de veterinarios y especialistas, así como a realizar “adecuaciones necesarias en el espacio donde la elefanta se desenvuelve”, según el proyecto de sentencia.

La resolución se tomó con el voto de tres de los cuatro miembros que integran la Segunda Sala del máximo tribunal no se abordó en el pleno de la corte, y confirmó un amparo que ya recibió la elefanta a su favor el año pasado en un tribunal de menor rango. Una primera petición de amparo fue desechada en 2021 por un juez federal.