‘Entiendo que están enojados’... AMLO minimiza y bromea sobre el ataque que recibió con una botella de agua en Veracruz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , consideró esta mañana que la botella que le lanzaron el pasado fin de semana en Veracruz fue por el enojo de los conservadores y aseguró que no habrá consecuencias legales para el presunto agresor.

AMLO CONSIDERA QUE INTENTO DE AGRESIÓN ES “PORQUE ESTÁN ENOJADOS”

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador recordó que sufrió un intento de agresión durante su visita a Veracruz y señaló que se debió a que los conservadores de México “están enojados” por la recién aprobada reforma al Poder Judicial.

Ayer me tiraron una botella de agua, pero yo empecé jugando beisbol, era fielder, hasta la hubiera podido haber agarrado.

López Obrador dijo: “Entiendo que están enojados, por esto mismo del conservadurismo entiendo que no quisieran cambiara nada, pero no pasó nada. Ahí se les va a ir pasando el enojo”.

PRESIDENTE DESCARTA CONSECUENCIAS LEGALES CONTRA PRESUNTO AGRESOR

Andrés Manuel López Obrador respondió al cuestionamiento en torno a posibles actos legales en contra del presunto agresor, lo cual descartó y aprovechó para señalar que el Gobierno de México “no reprime”.

Les molesta mucho el que no haya corrupción, y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión; por ejemplo, al que tiró la botella ayer ese puede estar tranquilo, no pasa nada.

El Presidente insistió en que “no (habrá consecuencias), no pasa a mayores, y yo también pido que actuemos con mucho respeto, los que están participando en la transformación del país somos millones, que actuemos con respeto, con tolerancia”.

Además, describió que “lo que ayer me gritaban los del Poder Judicial que están en contra de la reforma es ‘dictador, dictador’, es lo que sostienen sin rigor intelectual, con mucha deshonestidad”.

Por último, señaló que “hay que actuar con mucha prudencia, no caer en provocación”, e insistió en que “la reforma no afecta en nada a los trabajadores”, pero aprovechó para insistir en que “la mitad de los que trabajan en el Poder Judicial son familias, es decir, hay un gran nepotismo”.