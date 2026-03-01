“Failure of the State”: el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México

El libro Failure of the State: Organised Crime and Mexico’s Disappeared, de la investigadora Lene Guercke, analiza desde el derecho internacional y la experiencia empírica la crisis de desapariciones en México.

La obra sostiene que el fenómeno no puede entenderse únicamente como violencia criminal, sino como un fracaso estructural de protección del Estado mexicano frente a violaciones graves de derechos humanos.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL Y NO RECIENTE

La autora recuerda que las desapariciones en México no son un fenómeno nuevo. Desde la llamada “guerra sucia” de los años setenta, pasando por la masacre de Tlatelolco en 1968, hasta la actual crisis vinculada a la ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada en 2006, existe una continuidad histórica marcada por impunidad y falta de verdad.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (2014) simbolizó ante el mundo la magnitud del problema. Sin embargo, el libro subraya que este caso es apenas “la punta del iceberg” de un fenómeno mucho más amplio, con más de cien mil personas desaparecidas desde 2006, según registros oficiales citados en la investigación.