“Failure of the State”: el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México

México
/ 1 marzo 2026
    "Failure of the State": el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México
    Un estado fallido, por definición, se correlaciona con las capacidades de soberanía del Estado con sus ciudadanos. Cuarto oscuro | Rogelio Morales Ponce

El libro plantea la pregunta: ¿Hasta qué punto puede hablarse de un Estado que protege cuando miles de personas desaparecen sin respuesta efectiva?

El libro Failure of the State: Organised Crime and Mexico’s Disappeared, de la investigadora Lene Guercke, analiza desde el derecho internacional y la experiencia empírica la crisis de desapariciones en México.

La obra sostiene que el fenómeno no puede entenderse únicamente como violencia criminal, sino como un fracaso estructural de protección del Estado mexicano frente a violaciones graves de derechos humanos.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL Y NO RECIENTE

La autora recuerda que las desapariciones en México no son un fenómeno nuevo. Desde la llamada “guerra sucia” de los años setenta, pasando por la masacre de Tlatelolco en 1968, hasta la actual crisis vinculada a la ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada en 2006, existe una continuidad histórica marcada por impunidad y falta de verdad.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (2014) simbolizó ante el mundo la magnitud del problema. Sin embargo, el libro subraya que este caso es apenas “la punta del iceberg” de un fenómeno mucho más amplio, con más de cien mil personas desaparecidas desde 2006, según registros oficiales citados en la investigación.

¿QUÉ ES UNA DESAPARICIÓN FORZADA?

Desde el derecho internacional, una desaparición forzada implica la privación de la libertad por agentes del Estado o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer el hecho o revelar el paradero de la víctima.

El punto central del libro es que en México muchas desapariciones son ejecutadas por grupos criminales organizados, pero en un contexto donde existe colusión, tolerancia o incapacidad estatal para prevenir, investigar y sancionar. Esa relación ambigua complica la atribución directa, pero no elimina la responsabilidad internacional del Estado.

LA ‘FALLA DE PROTECCIÓN’ DEL ESTADO

Guercke desarrolla el concepto de “protección fallida”: el Estado no solo falla cuando participa directamente en una desaparición, sino también cuando:

• No previene riesgos conocidos.

• No investiga con debida diligencia.

• No busca de manera efectiva.

• No garantiza verdad, justicia y reparación.

El análisis jurídico concluye que el marco internacional obliga a México a actuar incluso cuando los perpetradores inmediatos son actores no estatales.

*Más allá de lo jurídico: incertidumbre y frustración.

*La investigación incorpora entrevistas con defensores de derechos humanos en México.

Entre los hallazgos destacan tres constantes:

• Incertidumbre sobre la información oficial.

• Pragmatismo de los colectivos de búsqueda.

• Frustración ante la impunidad estructural.

El libro enfatiza que la crisis no es únicamente legal, sino también humanitaria. Las familias viven en un estado permanente de angustia, sin registros confiables ni mecanismos eficaces de restitución.

LÍMITES DEL DERECHO INTERNACIONAL

Aunque el derecho internacional ha avanzado —como con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas—, la autora advierte que existen vacíos cuando los crímenes son cometidos por actores criminales no estatales.

El libro concluye que las soluciones puramente legales son insuficientes si no existe voluntad política real y capacidad institucional.

Failure of the State no solo documenta una tragedia nacional; plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto puede hablarse de un Estado que protege cuando miles de personas desaparecen sin respuesta efectiva?

Tras la ola de violencia que se vivió por la ejecución de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, analistas y expertos han cuestionado las legítimas capacidades del gobierno mexicano, en materia de seguridad.

