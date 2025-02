Fiscalía confirma muerte de Sofía Raygoza, madre buscadora, en Zacatecas; se investiga feminicidio

INVESTIGACIÓN SOBRE MUERTE DE SOFÍA RAYGOZA

La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razones de Género abrió una carpeta de investigación, actuando bajo los protocolos de feminicidio y enfoque diferencial. También se informó que las pesquisas estarán coordinadas con la recién creada Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Las autoridades señalaron que los avances serán comunicados oportunamente a través de los medios institucionales.

Asimismo, la Fiscalía de Zacatecas destacó que este caso no tiene relación con la desaparición de su hija Frida Sofía en 2023, quien fue localizada con vida ese mismo año.

TRAYECTORIA DE SOFÍA RAYGOZA EN LA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

Sofía Raygoza ganó notoriedad el 16 de febrero de 2023 cuando irrumpió en un evento público del entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar Contreras, para exigir la búsqueda de su hija Frida Sofía, quien había sido privada de la libertad días antes.

En aquella ocasión, visiblemente desesperada, Sofía Raygoza expresó: “Vengo sola por mi hija, porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez, en el estado de Zacatecas. Quiero que el gobernador y que usted, presidente, me escuchen. No somos gente mala, somos gente trabajadora. Por favor, necesito su ayuda”.