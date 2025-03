Fracasa la estrategia de comunicación de Sheinbaum ante el escándalo de Teuchitlán: Riva Palacio

TE PUEDE INTERESAR: No es guerra sucia, es crítica abierta

La estrategia de comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar las críticas por el caso de Teuchitlán no solo ha fallado, sino que ha exacerbado la crisis , consideró el periodista Raymundo Riva Palacio en su colaboración de este lunes en VANGUARDIA . El intento de negar la existencia de un “campo de exterminio” en el Rancho Izaguirre, a través de una visita organizada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, resultó contraproducente, generando indignación entre los familiares de desaparecidos y un mayor escrutinio de los medios nacionales e internacionales.

Incluso los intentos de crear un enemigo externo, aludiendo a una supuesta “guerra sucia” orquestada por la oposición o por actores internacionales, no tuvieron eco. Ni la denuncia del académico Miguel Ángel Elorza sobre una campaña de desestabilización ni la aparición de Ramírez Cuevas en una mesa de análisis lograron convencer a la opinión pública.

Gertz Manero, por su parte, se apegó a la versión gubernamental de que el rancho era solo un “campo de adiestramiento” y dirigió las responsabilidades hacia la fiscalía de Jalisco y el exgobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, esta postura también fue puesta en entredicho, ya que las pruebas y testimonios acumulados indican que en ese sitio se realizaron actos de violencia extrema.

TE PUEDE INTERESAR: Teuchitlán será el Ayotzinapa del sexenio de Sheinbaum

Mientras tanto, la presidenta intentó negociar con el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para la creación de una Comisión de la Verdad, con la esperanza de desactivar el escándalo. Sin embargo, esto solo evidenció la preocupación del gobierno federal por evitar que Teuchitlán se convierta en un caso emblemático, como lo fue Ayotzinapa para Enrique Peña Nieto, sostuvo Riva Palacio.

La estrategia de comunicación incluyó el despliegue de voceros afines al gobierno, desde influencers hasta periodistas alineados con la narrativa oficial. Sin embargo, la maniobra no funcionó. Las redes sociales continuaron amplificando las críticas, y medios internacionales como The New York Times se refirieron al rancho como un “campo de exterminio”.