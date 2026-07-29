Gabinete de Seguridad desmiente que Mario Marín haya salido de El Altiplano

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el Gabinete de Seguridad precisó que Marín continúa bajo custodia y exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida por canales oficiales.

El Gabinete de Seguridad de México desmintió este martes las versiones que señalaban que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres , había abandonado el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano para cumplir prisión domiciliaria. La autoridad federal informó que el exmandatario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 y que su situación jurídica no ha registrado cambios.

GABINETE DE SEGURIDAD NIEGA CAMBIO EN LA SITUACIÓN JURÍDICA

La aclaración se produjo luego de que diversos medios de comunicación publicaran versiones en las que se afirmaba que el exfuncionario priista habría sido trasladado del penal de máxima seguridad para cumplir prisión domiciliaria, derivado de un supuesto cambio en su situación jurídica.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad difundió el siguiente mensaje en sus cuentas oficiales:

“Con relación a la información que circula sobre Mario ‘N’, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1. Se exhorta a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.”

ARTÍCULO 19 AFIRMA QUE NO HA RECIBIDO NOTIFICACIÓN OFICIAL

La organización Artículo 19, que representa jurídicamente a la periodista Lydia Cacho, informó que hasta el momento no existe ninguna notificación oficial que confirme un cambio de medida cautelar para Mario Marín Torres.

La organización señaló que, como representación legal de la víctima, no ha recibido comunicación de las autoridades judiciales que permita al exgobernador cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

A través de su cuenta en la red social X, publicó el siguiente posicionamiento:

“Acerca de las notas periodísticas sobre la supuesta excarcelación de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla y perpetrador de graves violaciones a derechos humanos contra Lydia Cacho, y como representación de la periodista confirmamos que no se ha recibido notificación alguna sobre un cambio de medida cautelar que permitiera a Marín compurgar su pena en arresto domiciliario. Mario Marín permanece internado en el Cefereso No. 1 ‘Altiplano’.”