Gabinete de Seguridad desmiente que Mario Marín haya salido de El Altiplano

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    Gabinete de Seguridad desmiente que Mario Marín haya salido de El Altiplano
    El Gabinete de Seguridad negó que Mario Marín obtuviera prisión domiciliaria y confirmó que permanece recluido en el Cefereso No. 1 El Altiplano. Cuartoscuro

Autoridades federales y Artículo 19 confirmaron que Mario Marín continúa en el penal de El Altiplano y negaron un cambio en su situación jurídica

El Gabinete de Seguridad de México desmintió este martes las versiones que señalaban que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, había abandonado el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano para cumplir prisión domiciliaria. La autoridad federal informó que el exmandatario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 y que su situación jurídica no ha registrado cambios.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el Gabinete de Seguridad precisó que Marín continúa bajo custodia y exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida por canales oficiales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mario-marin-solicita-sentencia-a-magistrados-para-dejar-el-altiplano-y-regresar-a-prision-domiciliaria-LE18949255

GABINETE DE SEGURIDAD NIEGA CAMBIO EN LA SITUACIÓN JURÍDICA

La aclaración se produjo luego de que diversos medios de comunicación publicaran versiones en las que se afirmaba que el exfuncionario priista habría sido trasladado del penal de máxima seguridad para cumplir prisión domiciliaria, derivado de un supuesto cambio en su situación jurídica.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad difundió el siguiente mensaje en sus cuentas oficiales:

“Con relación a la información que circula sobre Mario ‘N’, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1. Se exhorta a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.”

ARTÍCULO 19 AFIRMA QUE NO HA RECIBIDO NOTIFICACIÓN OFICIAL

La organización Artículo 19, que representa jurídicamente a la periodista Lydia Cacho, informó que hasta el momento no existe ninguna notificación oficial que confirme un cambio de medida cautelar para Mario Marín Torres.

La organización señaló que, como representación legal de la víctima, no ha recibido comunicación de las autoridades judiciales que permita al exgobernador cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

A través de su cuenta en la red social X, publicó el siguiente posicionamiento:

“Acerca de las notas periodísticas sobre la supuesta excarcelación de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla y perpetrador de graves violaciones a derechos humanos contra Lydia Cacho, y como representación de la periodista confirmamos que no se ha recibido notificación alguna sobre un cambio de medida cautelar que permitiera a Marín compurgar su pena en arresto domiciliario. Mario Marín permanece internado en el Cefereso No. 1 ‘Altiplano’.”

ORGANIZACIÓN ADVIERTE SOBRE EL DEBIDO PROCESO

En un segundo mensaje, Artículo 19 señaló que cualquier modificación en la situación jurídica del exgobernador sin previo aviso a la víctima o a su representación legal implicaría posibles afectaciones al debido proceso.

La organización expresó:

“Cualquier cambio de este estatus sin previa notificación a la víctima o su representación significaría una grave violación al debido proceso, con responsabilidad penal y administrativa para las autoridades involucradas.”

Asimismo, hizo un llamado a medios de comunicación y usuarios de redes sociales a verificar la información antes de difundirla.

“Ante estos hechos, hacemos un llamado respetuoso a medios y personas usuarias de las redes sociales a un uso responsable de los canales de comunicación, evitando difundir información que no haya sido corroborada oficialmente.”

SOLICITAN UN PRONUNCIAMIENTO OFICIAL

Finalmente, Artículo 19 exhortó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a emitir un pronunciamiento sobre la situación del exgobernador.

La organización manifestó:

“Exhortamos al Órgano Prevención y Reinserción Social de @SSPCMexico a emitir, de forma inmediata, un pronunciamiento categórico sobre el estado actual de privación de la libertad del exgobernador Mario Marín.”

Hasta el momento, tanto el Gabinete de Seguridad como Artículo 19 coinciden en que Mario Marín Torres permanece recluido en el Cefereso No. 1 “Altiplano” y que no existe información oficial que confirme un cambio en la medida cautelar o un traslado a prisión domiciliaria.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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