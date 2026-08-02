Muere Carlos del Campo, emblemática voz del doblaje latino de Toy Story, Star Wars y Game of Thrones
El actor de doblaje Carlos del Campo falleció a los 67 años, dejando un legado que marcó a millones de espectadores en México y América Latina.
El mundo del entretenimiento está de luto tras darse a conocer la muerte del actor de doblaje Carlos del Campo, quien falleció este domingo a los 67 años de edad.
La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado publicado en redes sociales, donde expresaron su pesar por el fallecimiento de quien fue considerado una de las voces más representativas del doblaje en México y América Latina.
Con una trayectoria de más de 30 años, Carlos del Campo participó en decenas de producciones que marcaron la infancia y juventud de varias generaciones, consolidándose como un referente de la industria.
Los personajes más recordados de Carlos del Campo
A lo largo de su carrera, el actor prestó su voz a personajes icónicos del cine, la televisión, el anime y los videojuegos.
Entre sus interpretaciones más recordadas destaca Slinky, el simpático perro de la saga Toy Story; C-3PO, el inseparable androide de Star Wars; Tywin Lannister, uno de los personajes más influyentes de Game of Thrones; el profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon; el director Kuno en Ranma ½ y Gin Ichimaru en Bleach.
Gracias a estos trabajos, su voz se convirtió en parte de la memoria colectiva de millones de personas que crecieron viendo estas producciones en español latino.
Una trayectoria que trascendió el doblaje
Además de desempeñarse como actor de doblaje, Carlos del Campo también trabajó como director, locutor y cantante.
Su talento lo llevó a participar en diversos temas musicales y coros para producciones animadas de Disney, demostrando una versatilidad que lo convirtió en una figura respetada dentro del medio artístico.
En los últimos años, el actor enfrentó complicaciones de salud que lo alejaron de las cabinas de grabación. Incluso, trascendió que esta situación le impidió participar en el doblaje de Toy Story 5, proyecto del que tuvo que retirarse de manera definitiva.
Hasta el momento, la familia no ha informado las causas oficiales de su fallecimiento.
Fans y colegas despiden a una leyenda del doblaje
Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento por parte de colegas, actores y seguidores que recordaron el impacto de su trabajo.
Expresiones como “Descansa en paz, leyenda”, “Gracias por todos los personajes que nos regalaste” y “Tu voz vivirá para siempre” reflejan el cariño que el público sentía por el actor.
La muerte de Carlos del Campo representa una pérdida para la industria del doblaje latinoamericano. Sin embargo, su legado permanecerá vivo en cada uno de los personajes que interpretó y que continúan acompañando a nuevas generaciones a través del cine, la televisión y las plataformas de streaming.