Muere Carlos del Campo, emblemática voz del doblaje latino de Toy Story, Star Wars y Game of Thrones

El mundo del entretenimiento está de luto tras darse a conocer la muerte del actor de doblaje Carlos del Campo , quien falleció este domingo a los 67 años de edad.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado publicado en redes sociales, donde expresaron su pesar por el fallecimiento de quien fue considerado una de las voces más representativas del doblaje en México y América Latina.

Con una trayectoria de más de 30 años, Carlos del Campo participó en decenas de producciones que marcaron la infancia y juventud de varias generaciones, consolidándose como un referente de la industria.

Los personajes más recordados de Carlos del Campo

A lo largo de su carrera, el actor prestó su voz a personajes icónicos del cine, la televisión, el anime y los videojuegos.

Entre sus interpretaciones más recordadas destaca Slinky, el simpático perro de la saga Toy Story; C-3PO, el inseparable androide de Star Wars; Tywin Lannister, uno de los personajes más influyentes de Game of Thrones; el profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon; el director Kuno en Ranma ½ y Gin Ichimaru en Bleach.

Gracias a estos trabajos, su voz se convirtió en parte de la memoria colectiva de millones de personas que crecieron viendo estas producciones en español latino.