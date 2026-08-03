‘Es un papucho’... Omar García Harfuch enciende las redes como padrino en la Escuela Naval Militar

El funcionario acudió a la ceremonia por invitación del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. Para la ocasión, Harfuch lució un moño al cuello y apareció sonriente en las imágenes compartidas en redes, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Omar García Harfuch volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por algún anuncio relacionado con seguridad pública. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participó como padrino de graduación en la Heroica Escuela Naval Militar y su aparición provocó una ola de comentarios, principalmente de mujeres que aprovecharon las fotografías del evento para lanzarle algunos piropos.

Las publicaciones relacionadas con la participación de Omar García Harfuch comenzaron a llenarse de mensajes de admiración. Algunos usuarios recurrieron al humor, mientras otros aprovecharon para expresar abiertamente su simpatía por el funcionario.

Más allá del carácter oficial del evento, la conversación digital rápidamente tomó otro rumbo. Los comentarios combinaron felicitaciones a los nuevos integrantes de la institución con mensajes dirigidos directamente al secretario, especialmente sobre su apariencia.

Entre las reacciones apareció la de Marcela Lecuona, comediante y escritora, quien comentó: “Yo le puse el moñito antes de salir, una disculpa, me quedó chueco” . También hubo mensajes desde cuentas de seguidores, como: “Felicidades a los graduados y que gran padrino de honor que orgullo” .

La mayoría de las reacciones hicieron referencia al aspecto físico del secretario y estuvieron acompañadas por emojis de corazones y rostros enamorados. Algunas de las frases que circularon fueron:

· “Justo cuando empiezo que Omar Harfuch no se puede ver más guapo me sorprende”

· “A mi novio @omargharfuch y a mi nos causan mucha ternura sus comentarios, gracias por sus muestras de cariño a mi novio...”, bromeó una persona.

· “Mi amor te espero en la casa”

· “Mi corazón tan lindo”

· “Qué chulada de padrino”

· “Es un papucho”

· “Gracias por compartirnos estas fotos, Secretario. Con todo el respeto, ¡Se veía usted muy guapo!”

El tono de las publicaciones convirtió las fotografías de la ceremonia en una oportunidad para que sus seguidores comentaran tanto su participación institucional como su imagen pública.

EL MENSAJE DE HARFUCH A LOS GRADUADOS

Durante la ceremonia, García Harfuch dejó de lado los comentarios sobre su apariencia y centró su mensaje en reconocer el esfuerzo de los egresados de la Heroica Escuela Naval Militar.

El funcionario agradeció al secretario de Marina por la invitación y destacó la importancia de acompañar a los nuevos integrantes de la institución durante un momento relevante en su formación profesional.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, por la invitación y el honor de permitirme acompañarlos en esta ceremonia de graduación”.

También dirigió unas palabras a quienes concluyeron su preparación: “Es un privilegio ser testigo de este momento tan significativo para la Heroica Escuela Naval Militar. A las y los graduados, reciban mi más sincera felicitación”.

En su mensaje, Harfuch destacó el papel que tendrán los egresados en materia de seguridad y servicio público. “Ustedes serán un escudo para la Nación. Serán la defensa de millones de familias mexicanas que probablemente nunca conocerán sus nombres, pero vivirán más seguras gracias a ustedes”.

El secretario añadió que la disciplina y preparación de los nuevos elementos tendrá consecuencias directas en la protección de la sociedad: “Gracias a su disciplina, sacrificio y preparación, personas que han causado un enorme daño a nuestro país ya no podrán seguir lastimando a la sociedad”.

HARFUCH, ENTRE LA SEGURIDAD Y LA FAMA EN REDES

Los comentarios sobre el físico de García Harfuch no son algo nuevo. Sus redes sociales también recibieron una gran cantidad de mensajes durante su cumpleaños número 44, celebrado el pasado 25 de febrero.

En aquella ocasión, usuarios y personajes públicos combinaron felicitaciones por su desempeño con comentarios sobre su apariencia. Una de las frases que llamó la atención lo describió como “el más guapo y eficiente”, una expresión que también apareció en otras publicaciones.

La popularidad digital del funcionario convive con una trayectoria de varios años dentro de las instituciones de seguridad. Su carrera comenzó en 2008, cuando ingresó a la entonces Policía Federal como jefe de departamento en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Posteriormente ocupó cargos en Guerrero y en la Secretaría de Gobernación. Entre 2016 y 2019 formó parte de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República.

En 2019 asumió como jefe general de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Más tarde, Claudia Sheinbaum lo invitó a encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Actualmente, Omar García Harfuch está al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, mientras su imagen continúa generando conversación en redes, tanto por su actividad pública como por la atención que despierta entre sus seguidores.

DATOS CURIOSOS

· Omar García Harfuch nació el 25 de febrero en Cuernavaca.

· El funcionario cumplió 44 años y recibió numerosas felicitaciones en redes sociales.

· Su carrera dentro de instituciones de seguridad comenzó en 2008.

· Harfuch encabezó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México antes de asumir la SSPC federal.

· Su participación como padrino de graduación generó comentarios que combinaron felicitaciones institucionales y halagos personales.